Neke europske zemlje su objavile planove za ublažavanje restriktivnih mjera koje se odnose na društveni život, trgovinu i promet, prenosi u petak Reuters i podsjeća da su brojne vlade sredinom ožujka poduzele stroge mjere izolacije kako bi se obuzdalo širenje novog koronavirusa

Njemačka vlada i savezne pokrajine su u srijedu dogovorile produljenje aktualnih mjera ograničenog kretanja do 3. svibnja, uz postupno otvaranje trgovina, škola i frizerskih salona od 4. svibnja.

Danski frizeri, zubari, fizioterapeuti i autoškole otvaraju svoja vrata 20. travnja, nakon jednomjesečne karantene u toj zemlji zbog epidemije koronavirusa, objavila je u petak vlada. Dogovor su podržale sve stranke koje podupiru socijaldemokratsku vladu premijerke Mette Frederiksen, kao i glavne oporbene stranke, uključujući Liberale na desnom centru i Dansku narodnu stranku. Ranije ovog tjedna dopušteno je otvaranje jaslica, vrtića i povratak učenika do 5. razreda u škole.

Finska razmatra ukidanje ograničenja prometa koje nije od ključne važnosti za svakodnevni život u području Helsinkija, ali većina ostalih mjera ostaje na snazi do 13. svibnja.

Norveška je 7. travnja najavila postupno ublažavanje ograničenja zbog korone te će se 20. travnja otvoriti vrtići, a tjedan dana kasnije i škole od 1. do 4. razreda. Ovaj mjesec se otvaraju i frizeraji te saloni za uljepšavanje, a građani će moći i u svoje vikendice u planinama. Istovremeno će se morati nastaviti s radom od kuće a građani će se na "dugo vrijeme" morati naviknuti na mjere protiv zaraze, priopćila je vlada.

Litva je objavila u srijedu, 15. travnja, ublaženje nekih ograničenja uvedenih prije mjesec dana u borbi protiv epidemije koronavirusa i objasnila da mora potaknuti gospodarstvo. Od četvrtka ujutro otvorene su trgovine koje imaju izravan ulaz s ulice, kao i servisi za popravke i praonice pod uvjetom da izravan kontakt s klijentom ne traje dulje od 20 minuta. Međutim, neprehrambene trgovine u trgovačkim centrima, sportski klubovi i restorani ostaju zatvoreni do 27. travnja, do nove uredbe.

Iako je vlada prošli tjedan produljila karantenu u zemlji do 3. svibnja, također razmatra načine kako ublažiti drakonske mjere uvedene prije više od mjesec dana. Lombardija, najpogođenija talijanska regija pandemijom covida-19 s više od 11.300 umrlih od 21.600 smrtnih slučajeva u cijeloj zemlji, želi ponovo pokrenuti gospodarske aktivnosti 4. svibnja, na dan ukidanja mjera izolacije, no virolog Andrea Crisanti u četvrtak je kazao da Italija "nije spremna" za ukidanje karantene dok je pravi broj zaraženih puno veći od službenog broja.

Irska je 10. travnja odlučila do 5. svibnja produljiti mjeru ograničenja kretanja stanovnika u sklopu borbe protiv covida-19. Irska je zatvorila škole 12. ožujka, a od 27. ožujka stanovništvu je naređeno da ne napušta domove. Premijer Leo Varadkar je kazao da će pratiti kako se ublažavanje mjera reflektira na Dansku, Austriju i Češku.

Švicarska se otvara u tri faze: uslužne djelatnosti poput frizeraja i fizioterapeuta počinju s radom 27. travnja, škole se otvaraju 11. svibnja, a restorani i barovi će ostati zatvoreni do barem 8. lipnja.

Španjolska je djelomično ublažila mjere izolacije za neke gospodarske aktivnosti, uključujući građevinu i proizvodnju, koje su ponovo pokrenute 13. travnja. No, i dalje su na snazi gotovo najstrože restrikcijske mjere u Europi te će dućani, barovi, javne površine ostati zatvoreni najmanje do 26. travnja.

Vlasti će razmotriti trenutne mjere 27. travnja. Do tada je za kretanje ljudi potrebna posebna dozvola.

Karantena je na snazi do 11. svibnja nakon čega se očekuje otvaranje škola i dućana. Restorani, kafići, hoteli i kina i dalje će ostati zatvoreni. Do daljnjega su zabranjeni dolasci iz neuropskih država.

Trenutne mjere za suzbijanje korone su na snazi do 27. travnja. Uveden je policijski sat od 21 sat do 6 sati ujutro. Ljudi mogu jednom dnevno izaći iz svojih domova i samo zbog točno određenog razloga.

Vlada je 3. travnja postrožila mjere vezane uz javna okupljanja i kretanje ljudi, no premijer Denis Šmigal je istovremeno nagovijestio mogućnost da se krajem mjeseca otvori javni prijevoz te da se omogući povratak na posao.

MAĐARSKA

Mađarska je 16. travnja objavila da produljuje mjere izolacije za tjedan dana, počevši od subote te će svake srijede ponovo razmotriti stanje u zemlji i odlučiti o mogućoj promjeni režima mjera. No, u utorak je njemački proizvođač luksuznih vozila Audi ponovno pokrenuo pogone u Mađarskoj a njemački proizvođač luksuznih automobila Daimler i japanski Suzuki najavljuju ponovo pokretanje proizvodnje u ograničenom opsegu krajem mjeseca.

PORTUGAL

Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa rekao je u četvrtak da produžuje izvanredno stanje do 2. svibnja, nakon čega je moguće postupno ublažavanje mjera ukoliko broj zaraženih nastavi padati.

RUMUNJSKA

Predsjednik Klaus Iohannis produljio je izvanredno stanje za još 30 dana, do sredine svibnja.

RUSIJA

Sve do 30. travnja, ruski radnici ne mogu raditi u svojim uredima. Na snazi je režim samoizolacije, no ograničenje se razlikuju od regije do regije.