Širi se bolest plavog jezika; evo koje mjere preporučuje Ministarstvo poljoprivrede

"U razdoblju od 8. do 13. kolovoza 2025. godine potvrđena je pojava bolesti plavog jezika, serotip 8, na ukupno 18 objekata (farmi/gospodarstava) na području Republike Hrvatske", priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Kako navodi, bolest je zabilježena na jednom objektu u Splitsko-dalmatinskoj županiji u općini Vrlika, na deset objekata u Istarskoj županiji u općinama Žminj, Pazin, Pićan, Cerovlje, Karojba, Marčana i Vižinada, na dva objekta u Primorsko-goranskoj županiji, u općinama Vrbnik i Malinska-Dubašnica, na tri objekta u Ličko-senjskoj županiji, u gradu Senju i općini Brinje, na jednom objektu u Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Zagorska Sela, te na jednom objektu u gradu Ozlju u Karlovačkoj županiji. Bolest je laboratorijski potvrđena u uzorcima uzetim od ukupno 40 životinja, od čega 32 ovce i osam goveda.

Sukladno prikupljenim podacima iz obrazaca prijava sumnje na bolest koje su podnijeli ovlašteni veterinari, klinički znakovi bolesti utvrđeni su kod navedenih životinja, dok kod preostalih 2.108 životinja koje se drže na pozitivnim objektima nisu zabilježene promjene zdravstvenog stanja niti značajna odstupanja u stopi smrtnosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, naveli su iz Ministarstva.