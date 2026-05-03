Ovo su najbolji novinari u Hrvatskoj: Novinarka godine dolazi s HRT-a

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u nedjelju je na Svjetski dan slobode medija dodijelilo nagrade za najbolje novinarske radove u 2025., a novinarkom godine proglašena je HTV-ova Morana Kasapović za emisiju 'Razgovor s razlogom'

Morana Kasapović izborila se na Hrvatskoj televiziji za svoj Hyde park – "Razgovor s razlogom“, koji je zahvaljujući znanju i smjelosti pretvorila u promenadu mudrih i hrabrih ljudi, navodi HND u obrazloženju nagrade. Ističe i da Kasapović kroz "Razgovore s razlogom“ postavlja anamnezu mnogih naših bolesti, a njezini sugovornici često nude odgovore, samo je pitanje jesmo li ih spremni prihvatiti. "Društva koja ne otvaraju traumatične teme, koja su zatvorena i samozadovoljna, koja nisu gipka u potrazi za odgovorima na pitanja vremena, nemaju dobre perspektive, kao da svojom emisijom poručuje Morana Kasapović", ističe HND.

Brojni laureati Nagrada "Otokar Keršovani“ za životno djelo dodijeljena je Heni Erceg za dugogodišnji novinarski rad i doprinos profesiji. "Uvijek na licu mjestu, beskompromisna u svom izvještavanju, plijenila je pozornost gledateljstva koje joj je s pravom vjerovalo. Zato što nije izabrala komfor studija, nego uzbudljivu nelagodu terena", navodi među inim HND u obrazloženju nagrade.

Podsjećaju i da je Heni Erceg bila glavna urednica Feral Tribunea od 1998. do 2008. godine, a taj je tjednik dobio više međunarodnih nagrada i priznanja za svoje novinarstvo nego svi ostali hrvatski mediji u ovih 35 godina zajedno. Danas je redovna kolumnistica ljubljanske Mladine u kojoj o Hrvatskoj piše na slovenskom jeziku. Nagradu "Jasna Babić“ za istraživačko novinarstvo dobila je Barbara Matejčić za tekstove objavljene u Novostima u kojima je istražila kako su u svibnju 1992. godine u Brčkom nastale jedine profesionalne fotografije iz rata u bivšoj Jugoslaviji koje izbliza prikazuju čin smaknuća.

Nagradu "Marija Jurić Zagorka" za televizijsko novinarstvo dobio je reporter Nove TV Marko Stričević za reportaže o Grenlandu i globalnim političkim interesima, a za radijsko novinarstvo urednik emisije Hrvatskog radija "Povijest četvrtkom“ Dario Špelić.

Nagradu "Marija Jurić Zagorka" za internetsko novinarstvo dobila novinarka novinarka Jutarnjeg lista Lada Novak Starčević za video-serijal "Reci!“ o osobnim ispovijestima i društvenim temama, a za pisano novinarstvo novinarka 24sata Laura Šiprak čiji su tekstovi doveli do proširenja istrage o ilegalno zakapanom plastičnom i medicinskom otpadu u Gospiću i pomicanja granica službene verzije cijelog slučaja.

Nagrada "Žarko Kaić“ za snimateljski prilog dodijeljena je Ervinu Bajuku za dokumentarni rad "Košnice novog života“ o poslijeratnom životu u Vukovaru, a nagradu "Nikša Antonini" dobio je fotoreporter agencije Cropix Damjan Tadić koji je na centralnom zagrebačkom trgu potkraj listopada prošle godine snimio fotografiju za rubriku "U objektivu“.

Nagrada za najbolji novinarski rad s područja zaštite okoliša i prirode "Velebitska degenija" uručena je reporterki Provjerenog Danki Derifaj koja je još 2023. godine u toj emisiji upozoravala na činjenicu da pojedinci svojatajući dijelove Štrbačkog buka, ne nanose samo štetu prirodi, nego i zarađuju.