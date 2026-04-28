Najveći pravosudni SLAPP-er u Europi sudac iz Zadra

Bi. S. / Hina

28.04.2026 u 21:48

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Predsjednik Županijskog suda u Zadru, sudac Ivan Marković osvojio je u utorak u Sofiji titulu najvećeg pravosudnog SLAPP-era u Europi koju dodjeljuje CASE, europska koalicija protiv SLAPP-a, priopćili su u iz Hrvatskog novinarskog društva

Tu je 'titulu' osvojio zahvaljujući desecima tužbi koje je zbog istog slučaja podigao protiv novinara i medija u prošloj godini.

Od toga čak 16 samo protiv Hanza medije te još nekoliko pojedinačnih protiv novinara koji su se usudili kritički pisati o njegovoj odluci da pusti na slobodu osumnjičene za silovanje, seksualno zlostavljanje i snimanje petnaestogodišnje djevojčice, stoji u priopćenju.

'Sudac Ivan Marković jedan je od najjasnijih primjera kako su novinari i mediji u Hrvatskoj mete SLAPP-tužbi', rekao je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.

Napomenuo je da je u pet godina, koliko se ova nagrada dodjeljuje, ovo treći put da 'SLAPP-prvak' dolazi iz Hrvatske, 'što puno govori'.

Ivica Nevešćanin, novinar Slobodne Dalmacije, izdavačke kuće Hanza media, uključio se u svečanost dodjele video-porukom u kojoj je istaknuo da je kao hrvatski novinar 'iznimno ponosan na činjenicu da u posljednjih pet godina Hrvatska ima tri pobjednika u teškoj konkurenciji europskih SLAPP-era'.

Sva tri hrvatska kandidata predložio je HND, i sva tri 'pobrala' su europske nagrade za najveće SLAPP-ere, zbog čega je Zovko istaknuo i da kolegice i kolege iz Hanza medije i svih ostalih medija u Hrvatskoj imaju u slučajevima zlonamjernih tužbi punu podršku strukovne organizacije jer, istaknuo je, novinarstvo nije zločin, novinarstvo je javno dobro.

