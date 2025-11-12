Ovo je popis 20 najmoćnijih vojski svijeta u 2025.: Ima iznenađenja

Organizacija Global Firepower objavila je godišnji popis najmoćnijih vojski svijeta za 2025. godinu, koji obuhvaća 145 država i uspoređuje ih prema više od 60 pokazatelja – od veličine, količine opreme i proračuna, do pristupa resursima i geostrateškog položaja

Global Firepower upozorava da ljestvica ne uključuje nuklearne kapacitete ni tajne operativne sposobnosti, ali daje uvid u klasičnu ravnotežu vojnih snaga. Dok se najveće sile natječu u tehnološkom nadmetanju, manje zemlje sve više ulažu u kibersigurnost, dronove i obrambene saveze, svjesne da se koncept moći u 21. stoljeću ubrzano mijenja. Prema novom poretku, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina ostaju tri najveće vojne sile na svijetu, dok je Ukrajina, unatoč gotovo četverogodišnjem ratu, ušla u top 20. 20. Ukrajina

S ukupno više od dva milijuna pripadnika oružanih snaga, Ukrajina ima najveću vojsku u Europi. Zauzela je šesto mjesto po broju aktivnih vojnika na svijetu i peto po rezervnom sastavu. Iako je njezina mornarica teško stradala u ratu s Rusijom, zemlja i dalje ulaže velik dio proračuna, čak 34 posto BDP-a, u obranu, piše Business Insider. Indeks snage: 0.3755 19. Egipat Egipat zadržava poziciju regionalne vojne sile, s jakim zrakoplovstvom i kopnenim snagama. Nalazi se u vrhu po broju tenkova i helikoptera, te među prvih deset po paravojnim snagama i prirodnim resursima. Indeks snage: 0.3427 18. Australija Australija ulaže u modernizaciju i razvoj mornarice, s fokusom na suradnju s SAD-om i Ujedinjenim Kraljevstvom kroz savez AUKUS. Među prvih je deset po obrambenom proračunu, ali ima ograničen broj vojnika. Indeks snage: 0.3298

17. Španjolska Španjolska ima profesionalnu vojsku s jakom mornaricom, koja je među deset najvećih po broju nosača zrakoplova i fregata. Unatoč malom udjelu izdvajanja za obranu (1,28 posto BDP-a), članica NATO-a nastoji povećati proračun, ali ne i koliko NATO želi. Indeks snage: 0.3242 16. Iran Iran ostaje vojna sila Bliskog istoka, s trećim najvećim zalihama plina i nafte na svijetu. Ima snažnu flotu podmornica i raketnih sustava te planira znatno povećanje vojnog proračuna. Indeks snage: 0.3048 15. Izrael Unatoč maloj teritorijalnoj veličini, Izrael ima iznimno tehnološki naprednu vojsku i najmoderniji proturaketni sustav na svijetu – Željeznu kupolu. Izdvaja 8,8 posto BDP-a za obranu, drugi najveći postotak na svijetu, odmah iza Ukrajine. Indeks snage: 0.2661 14. Njemačka

Njemačka modernizira vojsku kroz plan od 100 milijardi eura, usmjeren na obnovu opreme i nabavu tenkova Leopard 2 i borbenih zrakoplova Eurofighter. Iako se nalazi visoko po gospodarskoj snazi, još zaostaje po operativnoj spremnosti. Indeks snage: 0.2601 13. Indonezija Najveća zemlja jugoistočne Azije oslanja se na golemu populaciju, domaću proizvodnju ugljena i brodogradnju. Ipak, tehnološki zaostaje za većim silama i nema nosače zrakoplova ni razarače. Indeks snage: 0.2557 12. Pakistan Pakistan ima jednu od najvećih kopnenih vojski na svijetu, s milijunima pripadnika aktivne i pričuvne službe. Raspolaže velikim brojem tenkova i artiljerijskih sustava, ali slabo stoji u pomorskim kapacitetima i energetskim zalihama. Indeks snage: 0.2513 11. Brazil Najveća južnoamerička država ima najjaču vojsku kontinenta. Brazil raspolaže velikim teritorijem, industrijom i radnom snagom, no zaostaje u broju modernih brodova i zrakoplova. Indeks snage: 0.2415 10. Italija

Italija zatvara prvih deset. Ima jaku profesionalnu vojsku i snažnu mornaricu, uključujući nosače zrakoplova, razarače i tankere. Aktivno sudjeluje u NATO misijama i modernizira flotu. Indeks snage: 0.1973 9. Turska Turska je među vodećima u razvoju borbenih dronova, a ima i jednu od najvećih tenkovskih flota u Europi. Posjeduje snažnu mornaricu, ali zaostaje u nosačima zrakoplova i teškoj artiljeriji. Indeks snage: 0.1902 8. Japan Japanska vojska, ustrojena isključivo za obranu, tehnološki je među najnaprednijima na svijetu. Ima drugu najveću flotu razarača i helikopterskih nosača, ali ustav joj zabranjuje ofenzivne operacije. Indeks snage: 0.1839 7. Francuska

Francuska je nuklearna sila s visokom tehnološkom razinom i globalnim vojnim prisustvom. Među vodećima je po nosačima zrakoplova i obrambenom proračunu, ali ima ograničene kopnene snage. Indeks snage: 0.1878 6. Ujedinjeno Kraljevstvo Britanska vojska ima snažnu pomorsku komponentu i moderan obrambeni sustav. Uz dva nosača zrakoplova i visok proračun, London ostaje ključna sila unutar NATO-a. Indeks snage: 0.1785 5. Južna Koreja Zahvaljujući obveznom vojnom roku i brzom razvoju tehnologije, Južna Koreja ima drugu najveću rezervu vojnika na svijetu. U vrhu je po broju tenkova, razarača i podmornica. Indeks snage: 0.1656 4. Indija Najmnogoljudnija zemlja svijeta ima drugu najveću vojsku po brojnosti. Indija ubrzano modernizira svoje oružane snage, a posjeduje i nuklearni arsenal. Indeks snage: 0.1184 3. Kina

Kina je zadržala treće mjesto s najbrojnijom vojskom i najvećim brojem ratnih brodova na svijetu. Ulaganja u mornaricu, svemirsku i cyber domenu čine je ključnim suparnikom SAD-u. Indeks snage: 0.0788 2. Rusija

Rusija ostaje druga svjetska sila, s najvećim arsenalom topništva i raketnih sustava. Iako rat u Ukrajini troši resurse, njezine oružane snage i dalje su masivne i ubojite. Indeks snage: 0.0788 1. Sjedinjene Američke Države