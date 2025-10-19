Britanska vojska pod napadom ruskih hakera? Objavili stotine osjetljivih dokumenata

Datoteke sadrže podatke o osam baza Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i Kraljevske mornarice, kao i imena i e-mail adrese osoblja ministarstva obrane, izvijestio je list Mail On Sunday.

Kibernetički kriminalci pristupili su predmemoriji datoteka hakiranjem tvrtke za održavanje i gradnju Dodd Group, pišu novine.

„Zauzimamo robustan i proaktivan pristup kibernetičkim prijetnjama koje bi mogle predstavljati rizik za nacionalne interese", rekao je glasnogovornik ministarstva obrane.