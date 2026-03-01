MVEP: Pratimo što se događa s Hrvatima na Bliskom istoku, posebno u ove dvije zemlje

“Ključno je spriječiti daljnje krvoproliće i zaštititi civile, uz puno poštovanje međunarodnog i humanitarnog prava”, dodaje Ministarstvo, osuđujući “iranske napade odmazde balističkim raketama na susjedne zemlje, koji riskiraju daljnju regionalnu eskalaciju”.

“Žalimo što su nepopustljivost i nedostatak kredibiliteta iranskih vlasti u pregovorima o zaustavljanju njihovog vojnog nuklearnog programa doveli do velike vojne intervencije Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana”, piše MVEP na X-u.

U nedjelju su se u iranskom glavnom gradu Teheranu čule nove glasne eksplozije, prenose agencije, nakon što su tu zemlju napal i Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Stoga se posebno se prati situacija i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojima živi oko 2000 Hrvata i obično boravi između 500 i 1000, i Izraelu, gdje je trenutačno dvadesetak hrvatskih turista ili vjernika, te živi oko 100 izraelsko-hrvatskih državljana, priopćio je MVEP.

MVEP je danas potvrdio da je u Iranu ostalo desetak hrvatskih državljana koji zasad nisu zatražili nikakvu pomoć. U Teheranu je jedan djelatnik Veleposlanstva RH ostao na terenu radi nužne komunikacije i koordinacije, dok su ostali djelatnici uključujući veleposlanika evakuirani, ali su "diplomatsko-konzularna predstavništva u regiji u pripravnosti su te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju".

Ministar Gordan Grlić Radman čut će se danas s izraelskim ministrom Gideonom Saarom, nakon što je razgovore o situaciji već obavio s katarskim i omanskim kolegama Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem i Badrom vin Hamadom Al Busaidijem, čije su zemlje u bližem kontaktu sa zonom u kojoj se izmjenjuju neprijateljstva.

Razgovarao je i s kolegama iz Egipta i Tunisa.

“Grlić Radman je u razgovoru s Al Tanijem osudio iranski napad na Katar, te na ostale zemlje Zaljeva, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Bahrein i Saudijska Arabija”, kažu iz Ministarstva, dodajući da su hrvatski diplomati u “u uskom i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija”.