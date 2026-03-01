Iran ima novo privremeno Vijeće za vodstvo: Čine ga ova tri čovjeka

Prema navodima državne novinske agencije ISNA, ajatolah Alireza Arafi imenovan je kao vjerski, odnosno 'pravni' član Vijeća.

Tko je Alireza Arafi?

Alireza Arafi bio je propovjednik i pisac prije nego što je 2015. potvrđen kao član Skupštine stručnjaka, tijela koje ima ključnu ulogu u izboru novog vrhovnog vođe.

Njegovo imenovanje smatra se važnim jer upravo Skupština stručnjaka odlučuje o nasljedniku, a Arafijeva pozicija u tom tijelu može utjecati na dinamiku i smjer procesa izbora.