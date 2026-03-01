Iran ima novo privremeno Vijeće za vodstvo: Čine ga ova tri čovjeka

Iran je imenovao trećeg i posljednjeg člana privremenog Vijeća za vodstvo koje preuzima ovlasti vrhovnog vođe dok se ne izabere njegov nasljednik. Time je formalno uspostavljen mehanizam upravljanja državom u osjetljivom razdoblju političke tranzicije
Prema navodima državne novinske agencije ISNA, ajatolah Alireza Arafi imenovan je kao vjerski, odnosno 'pravni' član Vijeća.
Tko je Alireza Arafi?
Alireza Arafi bio je propovjednik i pisac prije nego što je 2015. potvrđen kao član Skupštine stručnjaka, tijela koje ima ključnu ulogu u izboru novog vrhovnog vođe.
Njegovo imenovanje smatra se važnim jer upravo Skupština stručnjaka odlučuje o nasljedniku, a Arafijeva pozicija u tom tijelu može utjecati na dinamiku i smjer procesa izbora.
Tko još sjedi u Vijeću?
Arafi se u privremenom vodstvu pridružuje iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu i predsjedniku Vrhovnog suda Golamhuseinu Mohseniju Ejeiju.
Ranije je Ali Laridžani, tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, izjavio za državnu televiziju da će vijeće biti uspostavljeno što je prije moguće.
Formiranje privremenog Vijeća za vodstvo ključno je za stabilnost zemlje u trenutku kada Iran prolazi kroz jedno od najosjetljivijih razdoblja u svojoj modernoj povijesti. Vijeće osigurava kontinuitet vlasti i institucionalnu kontrolu dok traje proces izbora novog vrhovnog vođe.