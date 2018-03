Ovo je deset najvećih stranačkih izbacivanja u zadnjih deset godina

SDP-ov Mirando Mrsić i HSP AS-ov Pero Ćorić političari su koji su ovaj vikend ostali bez podrške svojih stranaka. Iako su obojica poznati javnosti, u zadnjih desetak godina bilo je i zvučnijih izbacivanja iz stranaka. Tportal podsjeća na neke od njih

Slavko Linić

Najzvučniji obračun u glavnoj oporbenoj stranci dogodio se 2014., kada je iz SDP-a sa svega tri glasa razlike izbačen Slavko Linić.

Obračun tadašnjeg šefa SDP-a Zorana Milanovića s najpopularnijim ministrom njegove vlade krenuo je službeno 6. svibnja 2014., kada ga je Milanović zbog afere Šegon i afere Spačva smijenio s mjesta ministra financija. Trzavice između SDP-ovog dvojca trajale su mjesecima, no ne javno. No do pravi obračun tek dolazi dao je i do znanja sam Linić koji je obećao progovoriti tek nakon što završi kampanja za europske izbore. I doista, krajem svibnja Linić je konačno progovorio i Milanovića javno optužio da je zlouporabio službe kako bi se obračunao s njim, da je štitio svog prijatelja Sinišu Petrovića, iako je u Nadzornom odboru Ine radio protivno nacionalnim interesima, te da su članovi njegove obitelji i prijatelji dobivali povoljne kredite od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR).

Za odgovor šefa stranke nije trebalo dugo čekati. Milanović je početkom lipnja 2014. Predsjedništvu predložio da se Linića isključi zbog nanošenja štete stranci, a Glavni odbor potvrdio je tu odluku. Iako se GO gotovo raskolio, Linićev odlazak nije izazvao značajnije potrese u stranci.