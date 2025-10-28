Matanić pod istragom zbog bluda, droge i uznemiravanja: Pokušao dobiti još jednu potporu

Policija je zaprimila prijave, ispitala žrtve, prikupila dostupne dokaze i sve predala državnom odvjetništvu, koje sada odlučuje hoće li pokrenuti službenu istragu i eventualno podići optužnicu. Policija smatra da postoji barem osnovana sumnja za kaznena djela zbog kojih se Matanić istražuje.

„Sva pismena o postupanjima Policijske uprave zagrebačke dostavljena su Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Posljednje opće posebno izvješće poslano im je 4. kolovoza 2025. godine na znanje i donošenje meritorne odluke. Do danas nismo zaprimili njihovu obavijest o daljnjem postupanju“, stoji u odgovoru policije.

Podsjetimo, Matanić je u intervjuu za „Gloriju“ prije desetak dana izjavio kako ne zna vodi li se protiv njega kazneni postupak. Međutim, policijski dokumenti govore drukčije. Protiv redatelja su podnesene najmanje četiri kaznene prijave, a posljednja ovog ljeta. Zagrebačka policija sada je službeno potvrdila da je sve materijale proslijedila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu (OKDO) u Zagrebu.

Tri kaznena djela

Na upit 24sata, iz OKDO-a su potvrdili kako se provodi istraživanje „zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. i članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona“. To znači da je Matanić pod istragom zbog spolnog uznemiravanja osoba kojima je bio nadređen ili od kojih je imao profesionalnu korist. Radi se o kaznenom djelu za koje je predviđena kazna do dvije godine zatvora.

Prijavile su ga žene koje su s njim surađivale na filmskim ili reklamnim projektima, a prema navodima, imao je mogućnost izravno utjecati na njihove karijere. Uz to, istražuje ga se i za bludne radnje.

Zakon jasno propisuje da pristanak nije valjan ako osoba pristaje pod pritiskom moći ili straha. Drugim riječima, nadređeni koji zlorabi svoj položaj ne može se braniti tvrdnjom da je „mislio kako druga strana pristaje“.

Omogućio konzumaciju droge

Treći element istrage odnosi se na sumnju da je Matanić omogućio konzumaciju droge - bilo da ju je dao, nagovorio na uzimanje ili osigurao prostor u kojem se konzumirala. Za to kazneno djelo predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Policija i dalje poziva potencijalne žrtve da im se jave, uz napomenu da su njihovi identiteti zakonski zaštićeni i da mediji ne smiju otkrivati njihove podatke.

Pokušaj povratka i reakcija HAVC-a

Nakon što je intervju u „Gloriji“ uklonjen, a glavna urednica se ispričala javnosti, postalo je jasno da je riječ bila o pokušaju Matanićeva povratka u javnost. „Matanić se već prijavio sa svojim novim filmom na natječaj HAVC-a i povela se rasprava treba li se njegov projekt financirati javnim novcem. Netko će reći da je svatko nevin dok se ne dokaže suprotno. No, podsjetimo, gospodin Matanić je krivnju priznao“, izjavila je za N1 producentica Anita Juka.

HAVC je potvrdio da se Matanić prijavio za potporu razvoju scenarija dugometražnog igranog filma, no njegov projekt nije prošao. „Umjetnički savjetnici predložili su listu projekata za financiranje, a na njoj nije bio projekt Dalibora Matanića. Audiovizualno vijeće listu je usvojilo na sjednici 12. lipnja sa sedam glasova ‘za’, jednim ‘protiv’ i dva ‘suzdržana’“, stoji u odgovoru HAVC-a.

Iako nisu otkrili o kojem se projektu radi ni koliki je iznos tražen, neslužbeno se doznaje da se Vijeće oko Matanićeva prijedloga nije ni raspravljalo – njegov film jednostavno nije bio među onima koji su ušli u uži izbor.

U međuvremenu, upravo je zbog ovog slučaja HAVC donio odluku o uvođenju etičkog kodeksa ponašanja na setu. Taj će dokument postati obavezan dio svih ugovora za projekte koji se financiraju javnim novcem, počevši od 2025. godine. Svi članovi filmskih ekipa morat će ga pročitati i potpisati prije početka rada.