Ukrajina poslala roj dronova na Moskvu: Ruska protuzračna obrana uništila 17 komada

Rusko ministarstvo obrane u priopćenju je poručilo da je njegova protuzračna obrana uništila 17 ukrajinskih dronova tijekom noći, među kojima jedan koji je letio prema Moskvi te 13 iznat oblasti Kaluge koja graniči s Moskovskom oblasti na sjeveroistoku.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu je objavio da su hitne službe poslane na mjesto gdje je pao dron koji je letio prema Moskvi.

Nema izvještaja o šteti, no Rusija rijetko otkriva puni opseg učinaka ukrajinskih napada na svoj teritorij, osim ako su pogođeni civili ili civilni objekti.