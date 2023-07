'Otvoreno' o šefu VSOA-e, ali i o plinskoj aferi, te padu drona u Zagrebu

- Sam predsjednik Milanović koji je bio i predsjednik Vlade, trebao bi se strože držati svojih ustavnih ograničenja, jer je to s čime je izašao kada je tražio potporu birača. Ovih mjesec dana je predah koji treba iskoristiti da se konačno riješi pitanje koje je pokrenuto još u veljači. Prijedlog je na stolu - to je Mijo Validžić koji je dragovoljac Domovisnkog rata, četiri i pol godina bio je u antiterorističkoj jedinici Lučko, prošao sva bojišta i danas je treći čovjek vojno obavještajne službe, najviše rangirani časnik i jedini general u sustavu. Ne znam kakve naočale netko treba staviti da bi vidio da je to dobro za hrvatku državu, obavještajni sustav i predsjednika države koji je korisnik informacija i usluga tog obavještajnog sustava', rekao je Kapulica u Otvorenom na HRT-u.