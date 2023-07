Obavještajni stručnjak o VSOA-i: 'Bitno je smanjena operativno-tehnička mogućnost'

Upitan je li na Zapadu uopće ovakva situacija uopće moguća, Letica kaže: 'Ovakva situacija je moguća u onim zemljama, a to su vrlo rijetke zemlje, pored nas još jedna ili dvije zemlje u Europi u kojima je takozvano dvostruko upravljanje službama. To znači da predsjednik države i premijer jednakopravno upravljaju tim službama. Zato mislim da je i pitanje funkcioniranja ovog zakona o sigurnosno obavještajnim službama upitno i da je on završio svoju ulogu i da bi trebalo ići na promjenu zakona. Kakav će taj zakon biti i što će biti u tom zakonu to će odlučiti hrvatska politika.