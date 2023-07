Kosor o šefu VSOA-e i aferi s plinom: 'Ništa nije riješeno, Plenković kupuje vrijeme'

"Ništa tu nije dogovoreno ni riješeno. Ustav, a koliko znam i Zakon ne prepoznaju i ne poznaju v.d. ravnatelja na mjesec dana. Ništa niti je riješeno, niti vidim da će se riješiti. Budući da predsjednik Vlade inzistira na isprici njemu, stranci, ministrima… Jasno je da to nije realno, ali je vrlo zanimljivo da primjerice to nije tražio od Zekanovića. Zekanović je predsjednika Vlade Plenkovića okitio 'hodajućom sotonom' i da je patološki lažljivac. Od njega nije tražio ispriku"

Afera HEP, kupi za 47 eura, prodaj za cent, je li moguće da premijer za to nije znao?

"Neshvatljivo je da do danas ništa nije znao i da ponavlja ono što je rekao prvi dan, nakon nekoliko dana kad se pojavio pred novinarima. Dakako, ako netko u tom sustavu gdje na čelo tih institucija koje su bile dužne pratiti i izvještavati, a u konačnici Upravu HEP-a imenuje Vlada - a o svemu odlučuje Plenković - to je stil kojim vodi Vladu. U 15-20 minuta može tražiti i dobiti sve informacije na stol. Mislim da se radi o kupovanju vremena i da računa na to da će vrijeme proći i da ćemo polako to zaboraviti. Činjenica jest da je posao predsjednika Vlade vrlo težak i stresan, međutim nekoliko dana je već sada u Dubrovniku, pretpostavljala sam da će se malo opustiti i odmoriti. Ne voli kad mu se postavljaju direktna pitanja i to će biti najzanimljivije. Hoće li javnost inzistirati na tome da upravo on koji je potpisao uredbu, da precizne odgovore na pitanja koja javnost očekuje i ima pravo znati"