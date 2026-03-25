Otkriven grob poznatog mušketira d'Artagnana?

Radnici su otkrili grob nakon što se dio poda crkve sv. Petra i Pavla u veljači urušio, što je pokrenulo utrku za identifikacijom kostura putem DNK testiranja.

„Ovo je zaista postala istraga na najvišoj razini u kojoj želimo biti apsolutno sigurni - ili što sigurniji - je li to poznati mušketir, koji je ubijen ovdje u blizini Maastrichta“, rekao je arheolog Wim Dijkman za Reuters.

Crkva je prethodno identificirana kao moguće počivalište vojnika iz 17. stoljeća.

DNK dobiven iz čeljusne kosti sada se testira usporedbom s DNK potomaka.