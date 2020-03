Osječki stožer: 'Ljudi su neodgovorni, to je naš mentalitet, još se održavaju tajne zabave'

U Osječko-baranjskoj županiji ukupno je 26 oboljelih od koronavirusa, a županijski Stožer civilne zaštite je zaključio da treba represivnije djelovati prema onima koji krše izolaciju i ponašaju se neodgovorno

Ministar zdravstva Vili Beroš stigao je u Osijek kako bi smirio situaciju te je naglasio da se situacija nalazi pod nadzorom i nije alarmantna. Naglasio je i da su u gradu dva žarišta, oba unutar bolnice. Riječ je o dva odjela - intenzivna njega i odjel za plućne bolesti. To nisu dobre vijesti, kao ni da četvrtina stiže iz Osijeka.

"Pojavilo se veliko žarište gdje je desetak ljudi bilo u doticaju s drugim ljudima. Ipak, to ne treba plašiti, bitno je da brzo registriramo zaražene, ali i provodimo više testova. Ono što se dogodilo u KBC-u, rekao bih u medicinskom smislu, događa se", kaže Ivanović.

Svejedno, postrožene su mjere. Što je i moralo biti jer i dalje su se održavali tajne zabave, koje samo pogoršavaju ionako tešku situaciju.

"To je naš mentalitet, nekoga ćemo prevariti i zaobići, ali time se ugrožava sebe same, kao i druge. Općine i gradovi mogu ugasiti struju prekršiteljima. Nemojte to raditi, činite svima štetu i probleme. Ovo je zajednička borba svih nas. Tu nema povlaštenih, svi se moramo pridržavati pravila u situaciji koja neće trajati tri dana", naglasio je Ivanović.