Voditeljica velikog srca: Antonija Blaće pomaže poljoprivrednim gospodarstvenicima

#advertising i to s velikim srcem definitivno za svaku akciju koja potiče malo poduzetništvo i male privatnike. Puno ljudi oko mene, mojih prijatelja, odlučuje se na “solo vode”. Znam iz prve ruke da nije lako, da treba puno truda i ljubavi, odricanja, strpljenja. Prakticki radiš 24/7 @mrkvica_domaci_proizvodi je mjesto gdje se osjeća i trud i ljubav. Obzirom da volim kupovati zdrave namirnice, ovo mi je jedna od čestih stanica. Zdravo, domaće, provjereno. Mrkvica je mali poduzetnik koji nudi proizvode malih poduzetnika. Genijalan krug! 🥕❤ #loveownbusiness Uskoro nam kreće socialchallenge koji će za svrhu imati upravo - poticanje svih nas da obratimo pažnju na omiljene kafiće, dućane i sve one koji su mali ali zapravo - veliki. Ma šta veliki - ogromni! 🥰 #loveownbusiness #partnership #mrkvica #domace #antonijablace #healthyfood #ljetobezparea