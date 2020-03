U Italiji u posljednja 24 sata 683 osobe umrle od Covida-19

U Italiji se u posljednja 24 sata broj umrlih od Covida-19 povećao za 683 osobe te su ukupno, od pojave te bolesti do srijede, u toj zemlji uslijed zaraze koronavirusom umrle 7503 osobe

Covidom-19 najteže pogođena sjeverna talijanska regija Lombardija u srijedu je zabilježila pad broja umrlih u danu, ali je i dalje u kritičnoj situaciji. Do srijede je u toj regiji od zaraze koronavirusom ukupno umrlo 4474 ljudi a bilo je 32.346 slučajeva zaraze, dok je dan ranije ukupno umrlih bilo 4178 od 30.703 zaraženih.

Od ponedjeljka do utorka je u Lombardiji umrlo 402 ljudi, a do utorka do srijede 296.