Orban: Ukrajina i EU su otvoreno objavili rat Mađarskoj

'Službena publikacija briselske elite, Politico, objavila je najnoviji ratni plan Bruxellesa i Kijeva', napisao je Orban na X-u. ' Ovaj novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj ', dodao je.

Orban je u objavi na X-u poručio da dužnosnici EU-a i Ukrajina žele primiti Kijev u blok već 2027. i neutralizirati mađarsko pravo veta.

Politico je ranije objavio da dužnosnici EU-a raspravljaju o modelu koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelomično članstvo prije dovršetka svih potrebnih reformi, kao i o mogućim načinima prevladavanja otpora Mađarske, uključujući politički pritisak i proceduralne alate unutar bloka.

Orban je optužio Bruxelles da ignorira 'odluku mađarskog naroda' i pokušava smijeniti njegovu vladu prije mađarskih izbora u travnju. Tvrdio je da čelnici EU žele da mađarska oporbena stranka Tisza dođe na vlast jer neće blokirati pristupanje Ukrajine, navodi Kyiv Post.

'Žele da stranka Tisza dođe na vlast, jer tada više ne bi bilo veta, nema više otpora', napisao je Orban, pozivajući birače da na skorim izborima podrže njegovu vladajuću stranku Fidesz.

Orban se više puta protivio kandidaturi Ukrajine za članstvo u EU i koristio je mađarsko pravo veta kako bi odgodio odluke koje zahtijevaju suglasnost svih 27 država članica bloka. Dužnosnici EU-a istražuju mehanizme za ograničavanje mogućnosti Budimpešte da opstruira ključne političke odluke ako je to potrebno.

Ukrajina je formalno podnijela zahtjev za članstvo u EU ubrzo nakon ruske invazije 2022. godine i zalagala se za vremenski okvir pristupanja 2027. kao dio širih sigurnosnih jamstava povezanih s potencijalnim mirovnim rješenjem.