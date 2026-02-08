Viktor Orban otišao korak dalje: 'Ukrajina je naš neprijatelj'

Mađarski premijer Viktor Orban nazvao je Ukrajinu ‘neprijateljem’ Mađarske tijekom govora održanog 7. veljače u gradu Szombathely
Orbana se u europskim političkim krugovima često opisuje kao najbližeg saveznika Kremlja unutar Europske unije, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više je puta javno kritizirao i Kijev i Bruxelles, piše Kyiv Independent.
Govoreći pred okupljenima, Orban je napao Ukrajinu zbog njezinih zahtjeva da Europska unija zaustavi uvoz jeftine ruske energije. ‘Svatko tko to kaže je neprijatelj Mađarske, pa je Ukrajina naš neprijatelj’, poručio je.
Njegove izjave dolaze nedugo nakon što je Vijeće Europske unije odobrilo plan prema kojem bi se do 2027. godine u potpunosti zabranila kupnja ruskog plina. Mađarska i Slovačka, dvije zemlje koje i dalje uvelike ovise o ruskom plinu i održavaju bliske odnose s Moskvom, tu su odluku osporile pred Europski sud pravde.
Orbán se osvrnuo i na europske ambicije Ukrajine, ponovivši svoj stav da, iako Mađarska mora surađivati s Ukrajinom kao susjednom državom, Kijevu nikada ne bi trebalo biti omogućeno članstvo u EU-u. ‘Mađari ne bi trebali željeti vojnu ili ekonomsku suradnju s Ukrajincima, jer nas uvlače u rat’, rekao je.
Najavio je i put u Washington na inauguracijski sastanak ‘Odbora za mir’ američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Iako je Europska unija u proteklim godinama postupno ukinula većinu uvoza ruske nafte te između 2021. i 2025. smanjila kupnju ruskog plina za oko 75 posto, i dalje ostaje jedan od najvećih kupaca ruskog plina, kako onog iz plinovoda, tako i ukapljenog prirodnog plina (LNG).
Orban se redovito suprotstavlja Europskoj uniji
Mađarska se dulje vrijeme protivi širim nastojanjima EU-a da smanji energetsku ovisnost o Rusiji. Koristila je svoje pravo veta kako bi blokirala pojedine sankcije protiv Moskve, ali i usporila odluke o pomoći Ukrajini. Najnovija zabrana uvoza ruske energije donesena je u obliku trgovinske politike, a ne sankcija, što je omogućilo njezino izglasavanje kvalificiranom većinom unatoč protivljenju Mađarske i Slovačke.
Orbánove zapaljive poruke dolaze samo dva mjeseca uoči mađarskih parlamentarnih izbora u travnju. Iako ankete pokazuju da zaostaje za oporbenim čelnikom Péter Magyar, Orbán je na početku govora takve rezultate odbacio kao ‘propagandu’.