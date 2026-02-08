Viktor Orban otišao korak dalje: 'Ukrajina je naš neprijatelj'

Govoreći pred okupljenima, Orban je napao Ukrajinu zbog njezinih zahtjeva da Europska unija zaustavi uvoz jeftine ruske energije. ‘Svatko tko to kaže je neprijatelj Mađarske, pa je Ukrajina naš neprijatelj’, poručio je.

Orbana se u europskim političkim krugovima često opisuje kao najbližeg saveznika Kremlja unutar Europske unije, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više je puta javno kritizirao i Kijev i Bruxelles, piše Kyiv Independent .

Njegove izjave dolaze nedugo nakon što je Vijeće Europske unije odobrilo plan prema kojem bi se do 2027. godine u potpunosti zabranila kupnja ruskog plina. Mađarska i Slovačka, dvije zemlje koje i dalje uvelike ovise o ruskom plinu i održavaju bliske odnose s Moskvom, tu su odluku osporile pred Europski sud pravde.

Orbán se osvrnuo i na europske ambicije Ukrajine, ponovivši svoj stav da, iako Mađarska mora surađivati s Ukrajinom kao susjednom državom, Kijevu nikada ne bi trebalo biti omogućeno članstvo u EU-u. ‘Mađari ne bi trebali željeti vojnu ili ekonomsku suradnju s Ukrajincima, jer nas uvlače u rat’, rekao je.

Najavio je i put u Washington na inauguracijski sastanak ‘Odbora za mir’ američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Iako je Europska unija u proteklim godinama postupno ukinula većinu uvoza ruske nafte te između 2021. i 2025. smanjila kupnju ruskog plina za oko 75 posto, i dalje ostaje jedan od najvećih kupaca ruskog plina, kako onog iz plinovoda, tako i ukapljenog prirodnog plina (LNG).