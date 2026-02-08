NE POPUŠTA

Viktor Orban otišao korak dalje: 'Ukrajina je naš neprijatelj'

Maja Čohan

08.02.2026 u 16:44

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

Mađarski premijer Viktor Orban nazvao je Ukrajinu ‘neprijateljem’ Mađarske tijekom govora održanog 7. veljače u gradu Szombathely

Orbana se u europskim političkim krugovima često opisuje kao najbližeg saveznika Kremlja unutar Europske unije, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više je puta javno kritizirao i Kijev i Bruxelles, piše Kyiv Independent.

Govoreći pred okupljenima, Orban je napao Ukrajinu zbog njezinih zahtjeva da Europska unija zaustavi uvoz jeftine ruske energije. ‘Svatko tko to kaže je neprijatelj Mađarske, pa je Ukrajina naš neprijatelj’, poručio je.

Viktor Orban iznio crne prognoze za Europu Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević

Njegove izjave dolaze nedugo nakon što je Vijeće Europske unije odobrilo plan prema kojem bi se do 2027. godine u potpunosti zabranila kupnja ruskog plina. Mađarska i Slovačka, dvije zemlje koje i dalje uvelike ovise o ruskom plinu i održavaju bliske odnose s Moskvom, tu su odluku osporile pred Europski sud pravde.

Orbán se osvrnuo i na europske ambicije Ukrajine, ponovivši svoj stav da, iako Mađarska mora surađivati s Ukrajinom kao susjednom državom, Kijevu nikada ne bi trebalo biti omogućeno članstvo u EU-u. ‘Mađari ne bi trebali željeti vojnu ili ekonomsku suradnju s Ukrajincima, jer nas uvlače u rat’, rekao je.

Najavio je i put u Washington na inauguracijski sastanak ‘Odbora za mir’ američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Iako je Europska unija u proteklim godinama postupno ukinula većinu uvoza ruske nafte te između 2021. i 2025. smanjila kupnju ruskog plina za oko 75 posto, i dalje ostaje jedan od najvećih kupaca ruskog plina, kako onog iz plinovoda, tako i ukapljenog prirodnog plina (LNG).

vezane vijesti

Orban se redovito suprotstavlja Europskoj uniji

Mađarska se dulje vrijeme protivi širim nastojanjima EU-a da smanji energetsku ovisnost o Rusiji. Koristila je svoje pravo veta kako bi blokirala pojedine sankcije protiv Moskve, ali i usporila odluke o pomoći Ukrajini. Najnovija zabrana uvoza ruske energije donesena je u obliku trgovinske politike, a ne sankcija, što je omogućilo njezino izglasavanje kvalificiranom većinom unatoč protivljenju Mađarske i Slovačke.

Orbánove zapaljive poruke dolaze samo dva mjeseca uoči mađarskih parlamentarnih izbora u travnju. Iako ankete pokazuju da zaostaje za oporbenim čelnikom Péter Magyar, Orbán je na početku govora takve rezultate odbacio kao ‘propagandu’.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE POPUŠTA

NE POPUŠTA

Viktor Orban otišao korak dalje: 'Ukrajina je naš neprijatelj'
UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

U tijeku je ruski udar balističkim projektilima na Kijev; Kličko: Ostanite u skloništima!
ZBOG 'PROPAGANDE'

ZBOG 'PROPAGANDE'

Iranska dobitnica Nobela za mir osuđena na još nekoliko godina zatvora: U lošem je stanju

najpopularnije

Još vijesti