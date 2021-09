Ona je prva žena u povijesti na čelu Pariza, a sada želi biti i prva predsjednica Francuske. Tko je 'mala Španjolka'?

U šumi potencijalnih kandidata na francuskim predsjedničkim izborima pozicionirala se i Anne Hidalgo (62), gradonačelnica Pariza bez veće mrlje u karijeri. Ankete joj trenutno ne daju velike šanse, no ako je matična Socijalistička stranka potvrdi za predsjedničku kandidatkinju, Hidalgo može računati na znatniju podršku birača. Upravo bi ona, bude li trebalo, mogla biti i jezičac na vagi u očekivanom srazu favorita - centrističkog predsjednika Emmanuela Macrona i desničarske liderice Marie Le Pen

Gradonačelnica Pariza rođena je u španjolskom gradu San Fernandu, na obali Atlantika, 29. lipnja 1959. Dvije godine kasnije, s majkom krojačicom i ocem električarem, seli se na jug Francuske, u Lyon, pa djevojčica Ana postaje Anne. Francusko državljanstvo dobila je u 14. godini. Prisjeća se da joj je jedan učitelj rekao da 'male Španjolke' ne mogu biti među najboljim učenicima u razredu. 'To me samo potaknulo da prihvatim izazov', kazala je u lanjskom razgovoru za Le Parisien.

Prve ankete pokazuju da bi je u prvom krugu izbora podržalo osam posto birača. Nije loše, s obzirom na to da Macron trenutno osvaja 20 posto, a Marine Le Pen 24 posto glasova birača. Očekuje se da će njih dvoje izboriti drugi krug izbora, kao što je to bilo i 2017. godine, kada je aktualni predsjednik ušao u Elizejsku palaču na krilima dvotrećinske podrške birača. Analitičari ističu da je desnica u međuvremenu ojačala, pa bi Macronu u finišu dobro došla podrška respektabilnih kandidata iz 1. kruga.

Po završetku studija Hidalgo se zaposlila kao inspektorica rada, a 1991. postala je djelatnica resornog ministarstva. Odatle se vinula na poziciju direktorice Nacionalnog instituta rada, zapošljavanja i strukovne izobrazbe, a u politiku je ušla 1994. učlanjenjem u Socijalističku stranku. Iduće godine pridružila se Međunarodnom uredu rada, koji predstavlja stalni sekretarijat Međunarodne organizacija rada (ILO) u Ženevi. Savjetnica ministrice rada Martine Aubry, arhitektice 35-satnog radnog tjedna, postala je 1997., a u njezinom uredu upoznala je svog današnjeg supruga, kolegu iz socijalističkih redova, Jean-Marca Germaina. Potom je kao savjetnica državne tajnice za ženska prava i strukovnu izobrazbu Nicole Pery radila na zakonima o rodnom identitetu i zapošljavanju mladih.

Od 2000. do 2002. bila je savjetnica u kabinetu ministrice pravosuđa Marylise Lebranchu, a u međuvremenu je postala prva zamjenica gradonačelnika Pariza zadužena za rodnu jednakost. Čak 13 godina, od 2001. do 2014., bila je zamjenica čelnika francuske prijestolnice, a kormilo Pariza preuzela je, kao prva žena u povijesti kojoj je to pošlo za rukom, osvojivši 55 posto glasova u drugom krugu lokalnih izbora, porazivši republikanku Nathalie Kosciusko-Morizet.