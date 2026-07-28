Oman ima prijedlog za Iran: Ovako bi moglo doći do mira oko prolaska Hormuzem

Plan bi mogao poslužiti kao osnova za okončanje poremećaja u trgovini kroz tjesnac uzrokovanih američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Iran je efektivno zatvorio tjesnac za strane brodove nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela 28. veljače. Sporazum između SAD-a i Irana prošlog mjeseca djelomično ga je ponovno otvorio, ali sporazum je propao početkom srpnja nakon što je Iran pucao na strane brodove.

Iran je isticao da želi upravljati Hormuškim tjesnacem uz Oman, koji kontrolira suprotnu obalu, te naplaćivati ​​​​naknade za tranzit brodovima koji ga koriste. Washington želi vratiti status quo prije rata, kada su brodovi mogli slobodno prolaziti bez ikakvih pristojbi i tvrdi da bi naplaćivanje obveznih naknada bilo nezakonito.