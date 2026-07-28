Oman ima prijedlog za Iran: Ovako bi moglo doći do mira oko prolaska Hormuzem

Oman je predstavio Iranu plan koji ima podršku zaljevskih država za upravljanje Hormuškim tjesnacem, koji sadrži prikupljanje dobrovoljnih naknada za prolaz, rekli su Reutersu u utorak izvor iz Perzijskog zaljeva i zapadni diplomat.
Plan bi mogao poslužiti kao osnova za okončanje poremećaja u trgovini kroz tjesnac uzrokovanih američko-izraelskim ratom protiv Irana.
Iran je efektivno zatvorio tjesnac za strane brodove nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela 28. veljače. Sporazum između SAD-a i Irana prošlog mjeseca djelomično ga je ponovno otvorio, ali sporazum je propao početkom srpnja nakon što je Iran pucao na strane brodove.
Iran je isticao da želi upravljati Hormuškim tjesnacem uz Oman, koji kontrolira suprotnu obalu, te naplaćivati naknade za tranzit brodovima koji ga koriste. Washington želi vratiti status quo prije rata, kada su brodovi mogli slobodno prolaziti bez ikakvih pristojbi i tvrdi da bi naplaćivanje obveznih naknada bilo nezakonito.
Bez isključive kontrole ali...
Prema omanskom prijedlogu, Iran ne bi imao isključivu kontrolu, a naknade bi bile dobrovoljne, rekao je za Reuters izvor iz Perzijskog zaljeva i zapadni diplomat upućen u to pitanje.
Sustav bi bio sličan onome koji postoji u azijskom Malajskom prolazu gdje Indonezija, Malezija i Singapur prepuštaju posadama odluku hoće li platiti dobrovoljne doprinose za financiranje plovidbe, zaštitu okoliša te za potrage i spašavanja.
Zapadni diplomat usporedio je to s dobrovoljnim porezom na ugljik za letove, kada svatko tko kupuje avionsku kartu može označiti kućicu ako želi dodatno platiti za smanjenje svoje emisije.
Izvor iz Perzijskog zaljeva rekao je da do ponedjeljka navečer nije bilo formalnog odgovora Irana na prijedlog. Omanski dužnosnici sastali su se s Irancima u Teheranu tijekom vikenda.