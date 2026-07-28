Rumunjska gasi reaktor u NE Cernavodă zbog niskog vodostaja Dunava

Rumunjska državna tvrtka Nuclearelectrica preventivno je u utorak ugasila reaktor u nuklearnoj elektrani Cernavodă zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, izvijestilo je ministarstvo energetike, navodeći da je cilj mjere zaštita sustava za hlađenje
Reaktor je privremeno isključen kako bi se spriječila moguća oštećenja rashladnog sustava, koji koristi vodu iz Dunava, napomenulo je ministarstvo.
Vodostaj Dunava u Rumunjskoj pao je prošli tjedan na najnižu razinu u posljednja tri desetljeća pa su vlasti ograničile korištenje riječne vode za navodnjavanje, navodi Romania Insider.
Nuclearelectrica je pak u utorak napomenula da je uglasila reaktor u Cernavodi, u skladu s kontroliranim procedurama koje se primjenjuju u slučaju izrazito niskog vodostaja rijeke, dodajući da je cilj mjere očuvanje nuklearne sigurnosti i pouzdanosti postrojenja.
Tvrtka navodi da se odluka temelji na najnovijim prognozama rumunjskog Nacionalnog instituta za hidrologiju i upravljanje vodama, naglasivši se se stanje na Dunavu pomno prati.
Ako se vodostaj još više smanji, kompanija bi mogla privremeno ugasiti i drugi reaktor.
Prema podacima Svjetske udruge za nuklearnu energiju, nuklearka u Cernavodi ima dva nuklearna reaktora bazirana na kanadskoj tehnologiji Candua, snage po 706 megavata, i podmiruje otprilike petinu potrošnje struje u Rumunjskoj.
Portal Romania Insider navodi da se vršna potrošnja električne energije ovoga tjedna procjenjuje na oko 7.300 megavata, a domaća proizvodnja doseže do 4.300 megavata, pa će razlika biti pokrivena uvozom.