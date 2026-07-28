Rumunjska gasi reaktor u NE Cernavodă zbog niskog vodostaja Dunava

Reaktor je privremeno isključen kako bi se spriječila moguća oštećenja rashladnog sustava, koji koristi vodu iz Dunava, napomenulo je ministarstvo.

Vodostaj Dunava u Rumunjskoj pao je prošli tjedan na najnižu razinu u posljednja tri desetljeća pa su vlasti ograničile korištenje riječne vode za navodnjavanje, navodi Romania Insider.

Nuclearelectrica je pak u utorak napomenula da je uglasila reaktor u Cernavodi, u skladu s kontroliranim procedurama koje se primjenjuju u slučaju izrazito niskog vodostaja rijeke, dodajući da je cilj mjere očuvanje nuklearne sigurnosti i pouzdanosti postrojenja.