EU napravio propis za pilote vatrogasnih letjelica: Sigurnost posade i građana na zemlji

EU je propisima o dozvolama za pilote vatrogasnih zrakoplova i helikoptera uspostavio zajednički standard kako bi se zajamčila sigurnost posade i građana na zemlji, naveli su u EASA-i nakon Reutersovog upita da komentiraju prigovore šefa portugalske tvrtke za zračne usluge u kriznim situacijama Johna Boaga.

John Boag požalio se na propise EU-a, prema kojima, kako je naveo, i vojni i piloti iz inozemstva, ako žele upravljati protupožarnim letjelicama, moraju polagati ispit iz civilnog zrakoplovstva.

"Potrebno nam je rješenje koje će omogućiti da ljude brzo dovedemo u Europu, bez birokracije", rekao je Boag, tvrdeći da je aerodinamika helikoptera jednaka i u vojsci i u civilnom svijetu, prema Reutersovom izvješću objavljenom u ponedjeljak.