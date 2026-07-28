AGENCIJA ZA ZRAČNI PROMET

EU napravio propis za pilote vatrogasnih letjelica: Sigurnost posade i građana na zemlji

I.K./Hina

28.07.2026 u 15:31

Kanader - Ilustracija
Kanader - Ilustracija Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Gerard Joyon
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Cilj je propisa EU-a o dozvolama za pilote vatrogasnih letjelica sigurnost posade i građana na zemlji, istaknula je agencija za sigurnost zračnog prometa EASA u odgovoru na kritike šefa portugalskog Avincisa da "birokratske prepreke" otežavaju popunjavanje kadrovskih 'rupa' na poslovima gašenja požara.

EU je propisima o dozvolama za pilote vatrogasnih zrakoplova i helikoptera uspostavio zajednički standard kako bi se zajamčila sigurnost posade i građana na zemlji, naveli su u EASA-i nakon Reutersovog upita da komentiraju prigovore šefa portugalske tvrtke za zračne usluge u kriznim situacijama Johna Boaga.

John Boag požalio se na propise EU-a, prema kojima, kako je naveo, i vojni i piloti iz inozemstva, ako žele upravljati protupožarnim letjelicama, moraju polagati ispit iz civilnog zrakoplovstva.

"Potrebno nam je rješenje koje će omogućiti da ljude brzo dovedemo u Europu, bez birokracije", rekao je Boag, tvrdeći da je aerodinamika helikoptera jednaka i u vojsci i u civilnom svijetu, prema Reutersovom izvješću objavljenom u ponedjeljak.

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U utorak glasnogovornik EASA-e otklonio je u izjavi za Reuters Boagove kritike.

"Cilj nije ignorirati inozemno ili vojno iskustvo već ga ocijeniti i potvrditi mjerenjem s europskim standardom", naglasio je za Reuters glasnogovornik EASA-e.

To je osobito važno kada su u pitanju specijalisti i zahtjevni poslovi, poput gašenja požara, dodao je.

Gašenje požara zahtjevan je posao koji obuhvaća nisko i precizno letenje u nepredvidljivim zračnim strujama, a stručnjaci kažu da Europi nedostaje iskusnih pilota i tehničara, napominje Reuters.

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