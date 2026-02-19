Narančasti meteoalarm na snazi! Cijela obala je u opasnosti

Danas će biti toplije, ali i vrlo nestabilno. Naoblačenje će se postupno pojačavati, a kiša će biti sve češća, osobito na Jadranu, gdje mjestimice može biti i obilna te praćena grmljavinom. Pritom će puhati jako, ponegdje i olujno jugo
Na istoku Hrvatske očekuje se promjenjiva naoblaka. Puhat će umjeren jugoistočni i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti oko 16 °C. Jutro će biti hladno, oko 0 °C. Kiša je moguća mjestimice, ali se glavnina oborine predviđa tek navečer, javlja HRT.
U središnjim krajevima kiša bi se mogla pojaviti već tijekom poslijepodneva, uz mogućnost prolazne grmljavine. Noćna temperatura bit će oko 2 °C, dok će dnevne vrijednosti, neuobičajeno visoke za ovo doba godine, biti između 10 i 15 °C. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar.
Obilna kiša uz grmljavinu
Zapad zemlje bit će pretežno oblačan i kišovit, osobito navečer, kada lokalno može pasti i obilnija kiša uz grmljavinu. U gorskim krajevima očekuje se umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu puhat će olujno jugo koje će prema večeri slabjeti i okretati na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 10 i 15 °C, dok će jutarnje vrijednosti u gorju biti oko 2 °C, a na obali od 5 do 10 °C.
U Dalmaciji će kiša uglavnom stići poslijepodne i navečer. Pred kraj dana mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom koji bi lokalno mogli uzrokovati urbane i bujične poplave. Vrijeme će biti vjetrovito uz jako i olujno jugo koje će prema večeri slabjeti. Noćna temperatura kretat će se od 3 °C u unutrašnjosti do oko 10 °C na obali, a dnevna bi mogla dosegnuti i 16 °C.
Na krajnjem jugu Hrvatske, uz olujno jugo i oštro, more će biti valovito do jače valovito, mjestimice i uzburkano. Iako će prevladavati oblaci, povremeno će biti i kraćih sunčanih razdoblja. Većina kiše očekuje se navečer, ponegdje u obliku obilnih pljuskova s grmljavinom. Zbog južine temperatura će se većinom kretati između 9 i 14 °C.
Narančasti meteoalarm na snazi
'Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom', upozorio je DHMZ.
'Mjestimice moguća obilna kiša te bujične i urbane poplave. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena', dodali su meteorolozi.
U petak promjena vremena
U petak na kopnu slijedi promjena. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uz osjetno zahlađenje. Kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju gdje se očekuje i stvaranje snježnog pokrivača. Vikend donosi stabilnije vrijeme i većinom suho, ali uz hladna jutra. Subota bi trebala biti sunčanija, dok će nedjelja biti oblačnija, ali danju toplija.
Na Jadranu će u petak jugo okrenuti na buru s olujnim, a na sjeveru i orkanskim udarima. Kiša će postupno prestajati, najkasnije navečer na jugu. Tijekom vikenda očekuje se mnogo sunčanih sati, uz slabljenje bure i njezino okretanje na sjeverozapadnjak.