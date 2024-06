Oko 700 ljudi na Hodu za život u Splitu, Željka Markić traži promjenu zakona

'Jako mi je drago da se toliko ljudi okupilo i u Splitu i da imamo priliku zajedno, koristeći činjenicu da živimo u demokraciji, kao građani snositi svoju odgovornost i da javno kažemo da se zalažemo za zaštitu prava na život, od začeća do prirodne smrti', rekla je Markić.

Markić: Zakon je zastario, vrijeme je da počne odražavati znanstvene činjenice

Ocijenila je i da je zakon star više od 45 godina zastario te da očekuju da se provedu zakonske promjene i osigura više novca za majke, djecu i obitelji. Očekujemo, naglasila je, da zakon u Hrvatskoj počne odražavati znanstvene činjenice, a to je da život svakog čovjeka počinje začećem i završava prirodnom smrću.

'Način na koji će se to regulirati prepuštam onima koji su za to odgovorni, a to su zastupnici u Hrvatskom saboru', istaknula je te dodala da je prvi korak - promijeniti zakon. 'Želimo da se o tome razgovara i raspravlja u Hrvatskoj bez etiketiranja na jasan način poštujući znanost', poručila je Markić.