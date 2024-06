Poznati lijek protiv bolova pod istragom, neke europske države već su ga povukle

Lijek, koji se u Španjolskoj prodaje pod markom Nolotil, već je zabranjen u nekoliko zemalja, uključujući UK. EMA je rekla da postoji 'zabrinutost da mjere koje se provode za smanjenje poznatog rizika od agranulocitoze možda neće biti dovoljno učinkovite', piše The Guardian , a prenosi Dnevnik.hr .

Agencija je rekla da informacije o proizvodu o metamizolu navode agranulocitozu ili kao rijetku nuspojavu (javlja se u do 1 na 1000 ljudi) ili kao vrlo rijetku nuspojavu (do 1 na 10 000). Mjere za smanjenje ovog rizika razlikovale su se od zemlje do zemlje, navodi se.

Metamizol ili dipiron je lijek protiv bolova, grčeva i vrućice. Najčešće se daje na usta ili intravenskom infuzijom. Pripada obitelji lijekova ampiron sulfonata i patentiran je 1922. Metamizol se prodaje pod različitim trgovačkim imenima.

Udruga pacijenata ADAF u Španjolskoj kaže da su nuspojave na lijek dovele do sepse, amputacija i smrti. Identificirano je oko 350 sumnjivih slučajeva agranulocitoze između 1996. i 2023., uključujući 170 Britanaca koji žive ili su bili na odmoru u Španjolskoj.

Pravni postupak udruge protiv španjolskog ministarstva zdravstva i njegove agencije za lijekove i zdravstvene proizvode navodi da je lijek plsiran bez odgovarajuće kontrole. Trebao bi biti dostupan samo na recept, no Observer je otkrio da se prošlog studenog lijek mogao kupiti lijek bez recepta u slobodnoj prodaji.

Cristina García del Campo, osnivačica ADAF-a, pozdravila je istragu. Rekla je: 'Ovo su sjajne vijesti. Ljudi sada počinju primjećivati ​​te slučajeve. Godinama se o njima nedovoljno izvještavalo.' U listopadu 2018. AEMPS je objavio nove smjernice za metamizol. Preporučeno je izbjegavanje njegove uporabe od strane turista te da se pacijente treba upozoriti na simptome agranulocitoze.

Proizvođač Nolotila, Boehringer Ingelheim, rekao je da su štetne nuspojave navedene na listu s informacijama o lijeku i da trenutne informacije o propisivanju 'adekvatno odgovaraju trenutnom znanju o rizicima'. Kontaktirani su za komentar o recenziji EMA-e.