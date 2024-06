Sukob u vrhu: Netanyahu osuđuje taktičke stanke u Gazi za ulazak humanitarne pomoći

Vojska je najavila dnevne pauze od 5:00 do 16:00 u području od prijelaza Kerem Shalom do ceste Salah al-Din, a zatim prema sjeveru. 'Kada je premijer čuo izvješća o jedanaestosatnoj humanitarnoj pauzi ujutro, obratio se svom vojnom tajniku i jasno dao do znanja da mu to nije prihvatljivo', rekao je izraelski dužnosnik.

Vojska je pojasnila da će normalne operacije nastaviti u Rafahu, glavnom fokusu operacije na jugu Gaze, gdje je u subotu poginulo osam vojnika. Netanyahuova reakcija naglašava političke napetosti oko pitanja pomoći koja dolazi u Gazu, gdje su međunarodne organizacije upozorile na rastuću humanitarnu krizu, piše Reuters.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, koji vodi jednu od nacionalističkih vjerskih stranaka u Netanyahuovoj vladajućoj koaliciji, osudio je ideju taktičke pauze, rekavši da je onaj tko je to odlučio 'budala' koja bi trebala izgubiti posao.