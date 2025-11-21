Oglasio se Putin. Evo što kaže o planu SAD-a

Ruski čelnik podržao je plan od 28 točaka, rekavši da on može 'činiti osnovu konačnog mirovnog rješenja' u Ukrajini

'Mirovni plan predsjednika Trumpa za rješavanje situacije u Ukrajini raspravljao se prije sastanka na Aljasci. Tijekom te rasprave, američka strana nas je zamolila da napravimo određene kompromise i pokažemo fleksibilnost', rekao je Putin.

'Tijekom razgovora u Anchorageu potvrdili smo da se unatoč određenim složenim pitanjima i poteškoćama za nas, slažemo s tim prijedlozima'. Putin dalje kaže da je Ukrajina odbila prihvatiti prijedloge, piše BBC. 'Vjerujem da je to razlog zašto se pojavila nova, u biti modernizirana verzija plana, koja sada sadrži 28 točaka. Imamo njegov tekst', kaže Putin.

U svom desetominutnom obraćanju naciji, Zelenski je danas upozorio da bi se Ukrajina mogla suočiti s 'vrlo teškim izborom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak ključnog partnera', očito referirajući se na SAD, koji potiče Ukrajinu da prihvati plan za okončanje rata s Rusijom. EU čelnici sastat će se u subotu na marginama sastanka G20 zemalja u Johannesburgu kako bi raspravljale o situaciji u Ukrajini, najavili su predsjednica EK Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

