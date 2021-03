Odvjetnik suca Krušlina: 'Zgranut je. Osudio je Mamića, a sad ovaj mete s njim pod kako mu se prohtije'

Ozbiljne optužbe Zdravko Mamić iznio je protiv osječkih sudaca, a tome vjerojatno nije kraj. Obranu suca Darka Krušlina preuzeo je Ljubo Pavasović Visković koji ocjenjuje da situacija nije bezazlena

Sudac Krušlin nije osumnjičen. 'Trenutno se vrše određeni izvidi po USKOK-u na temelju onoga što je Mamić iznosio u javnost. Vidjet ćemo što će ti izvidi pokazati i do čega će to dovesti. Prilično sam uvjeren da tu neće biti ozbiljnog kaznenog postupka. Barem ne protiv mog klijenta', rekao je odvjetnik.

'Koliko je ozbiljna to ćemo tek vidjeti. Sada sigorno slijedi nekakav stegovni postupak. Hoće li to eskalirati u nešto drugo pokazat će dani pred nama', rekao je Ljubo Pavasović Visković za RTL Danas.

'Znamo da se radi o jednom iznimno inteligentnom i pametnom i sposobnom čovjeku, no isto tako znamo da se radi o jednom zlonamjernom manipulatoru koji zapravo cijeli niz godina predstavlja sigurnosni problem ove zemlje. Vjerovati njemu da se zalaže za reformu pravosuđa je alanfordovska teza i naravno da o tome ne može biti govora. On ne radi ništa slučajno', uvjeren je odvjetnik.

'Ako dokaže ili uspije dovesti u sumnju da bi Krušlin eventualno bio korumpiran, tada njegova presuda od 6,5 godina sasvim sigurno pada na Ustavnom sudu. Ne može opstati presuda u kojoj je sudio sudac koji je pristran. Napadom na sve suce u Osijeku radi još jednu drugu stvar. Hoće maknuti ove druge postupke iz Osijeka. Ako na neki način inkriminira ili prokaže ili isprlja taj sud u Osijeku jasno je da će Visoki kazneni sud morati delegirati stvari na nešto drugo. Treća bitna stvar. Njega čeka još niz postupaka u Hrvatskoj. Ova presuda sa 6,5 godina njemu i nije toliko bitna. Budući postupci su opasniji', upozorava odvjetnik.



Tvrdi da sudac Krušlin nije bio za vrijeme suđenja bio u loži stadiona Maksimir. 'Prije toga je bio, da. On je Dinamovac', kaže Pavasović Visković.

A kako doživljava to što većina ljudi Mamiću vjeruje?

'Mamić je ovaj puta dobro obavio domaći zadatak. To što njemu ljudi vjeruju će vrlo vjerojatno dovesti do toga da će on biti oslobođen svih optužbi i ponovno šetati Zagrebom. To je vrlo inteligentna manipulacija', odgovorio je Krušlinov odvjetnik