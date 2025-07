Gdje je bio Petrač? 'Znatiželja kod kaznenih odvjetnika je ozbiljna mana'

'Sljedeći koraci su pisanje odgovora na optužnicu i eventualno razmišljanje o tome bi li se krenulo s pregovorima o visini i vrsti sankcije. Te opcije će se razmatrati na jesen i onda će gospodin Petrač uz moju sugestiju odlučiti u kojem smjeru će obrana ići', rekao je gostujući u Dnevniku Nove TV Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Hrvoja Petrača.

Otkrio je da još nisu ponudili jamčevinu te da o tome razmišljaju.

'U trenutku kad budemo smatrali da su se ispunili uvjeti da jamčevina može biti prihvaćena - tada ćemo to učiniti. Današnji dan to još uvijek nije bio, bit će vjerojatno za mjesec ili dva', kazao je Petračev odvjetnik i dodao da će jamčevinu ponuditi kad za to bude pravo vrijeme.