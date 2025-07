Tajming nije slučajan: Zašto se Petrač baš sad predao policiji

'Danas oko 17 sati došao je u Remetinec, dovezao sam ga, ušao je i uručeno mu je rješenje o pritvoru. On je sada u Remetincu', rekao je za RTL Danas Petračev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Nije htio komentirati to što je Petrač bio toliko dugo u bijegu. "To sada nije tema o kojoj treba raspravljati u javnosti. On je prije nekoliko mjeseci najavio da će dragovoljno doći i to je danas napravio – to je jedino važno", rekao je.