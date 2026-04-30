ispitan zbog terorizma

DORH se oglasio o maloljetniku koji je slao lažne dojave: Ide u istražni zatvor

I.V.

30.04.2026 u 20:39

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bionic
Reading

Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke s prijetnjama, javlja DORH

Povodom zaprimljene kaznene prijave Službe terorizma Ravnateljstva policije, na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnog hrvatskog državljanina (2009.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo terorizma iz članka 97. stavak 1. točka 1. i 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona, javljaju iz DORH-a.

Dodaju da postoji osnovana sumnja da je maloljetnik, rođen 2009., 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke. U njima se navodi da je u više obrazovnih ustanova na području Zagreba postavljena veća količina eksplozivnih naprava.

Osim toga, iznosio je i prijetnje aktiviranjem eksplozivnih naprava i izazivanjem smrti većeg broja djece, što je za posljedicu imalo evakuaciju većeg broja objekata na koje se sadržaj poruka odnosio. Osim toga, kako javlja DORH, bio je potreban i protueksplozijski pregled objekata od strane policijskih službenika.

Došlo je do uznemirenje velikog broja učenika navedenih obrazovnih ustanova, zaposlenika istih, kao i uznemirenje javnosti. Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku po navedenim osnovama.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ČIPIRANJE JE VAŽNO

ČIPIRANJE JE VAŽNO

Prodaja pasa u EU-u vrijedi 1,5 milijardi eura, većina ode na crno tržište: 'Vidimo zastrašujuće posljedice'
poklon paket

poklon paket

EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'
politički sukob

politički sukob

Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

najpopularnije

Još vijesti