'Odlučna podrška' - kakva je to misija u koju odlaze hrvatski vojnici

U vojarni Croatia u četvrtak je svečano obilježena 15. obljetnica upućivanja prvog voda Vojne policije u mirovnu operaciju ISAF - International Security Assistance Force u Afganistanu. Nešto kasnije s aerodroma Pleso je u mirovnu misiju Odlučna podrška (Resolute Support) u Afganistan ispraćen 8. hrvatski kontingent vojnika koji broji ukupno 106 pripadnika Oružanih snaga RH, od kojih je osam žena

Kakve su to zapravo misije i koji im je krajnji cilj?

Hrvatska je svoje sudjelovanje u operaciji u Afganistanu započela u veljači 2003. godine temeljem odluke Hrvatskog sabora. Odlazak u Afganistan bio je jedan od glavnih uvjeta za ulazak Hrvatske u NATO. U područje operacije tada je upućen prvi vod Vojne policije Oružanih snaga RH s ukupno 50 pripadnika.

'Naše djelovanje u Afganistanu još nije dovršeno. Hrvatska je sa svojim saveznicima i partnerima preuzela odgovornost za budućnost Afganistana, za izgradnju njegovih sigurnosnih snaga i stabilizaciju cjelokupne države. U toj našoj obvezi prema Afganistanu ostajemo ustrajni te ćemo nastaviti naš angažman koliko bude potrebno, rame uz rame s našim saveznicima, partnerima i afganistanskim prijateljima', rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u četvrtak na ispraćaju još jednog kontingenta.

Ukupno je od početka misije ISAF do danas u Afganistanu bilo 5119 hrvatskih vojnika. Iako je bilo incidenata, u rasponu od pada helikoptera do samoranjavanja, srećom nitko nije smrtno stradao. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja sa znatnijim brojem vojnika u Afganistanu koja nije imala ljudskih gubitaka. Poznato je to da je samo jedan vojnik 2006. godine lakše ranjen u misiji na jugu Afganistana, a MORH je izvijestio i o nekoliko težih napada talibana na hrvatske snage.