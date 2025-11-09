Potpisao je Dayton u ime Hrvata: 'Tuđman je mislio da u ratu nema apsolutne pravde'

Daytonskim sporazumom sklopljenim prije 30 godina u američkoj vojnoj bazi u Ohiu danas su svi u Bosni i Hercegovini nezadovoljni, ali njegov je temeljni cilj ostvaren - u zemlji je okončan rat, kaže jedan od tvoraca sporazuma Krešimir Zubak.

Zubak je predvodio tim koji je u ime bosanskohercegovačkih Hrvata u bazi Wright-Patterson od 1. do 21. studenoga 1995. pregovarao o okončanju rata i budućem ustroju zemlje, što je rezultiralo potpisivanjem Daytonskog sporazuma.

Zubak (78) u svom odvjetničkom uredu u Sarajevu i danas drži fotografiju s bivšim američkim predsjednikom Billom Clintonom za čijeg je mandata okončan rat u BiH, a uz nju izdvaja i onu s pokojnim papom Ivanom Pavlom II. kojemu je kao tadašnji član Predsjedništva BiH bio domaćin tijekom posjeta Sarajevu 1997. On je od početka ratnih sukoba u BiH bio angažiran u obrani na području Usore u središnjoj Bosni, a dopredsjednikom Hrvatskog vijeća obrane (HVO) postao je u studenome 1992. godine. Nakon što je Washingtonskim sporazumom 1994. godine uspostavljena Federacija BiH, izabran je za njezina prvog predsjednika, a istodobno je bio jedan od čelnika Hrvatske Republike Herceg-Bosne (HR HB). U razgovoru za Hinu kaže kako je uoči pregovora u Daytonu stanja na terenu u Federaciji bilo anarhično jer su istodobno funkcionirale i strukture HR HB i Republike BiH dok se istodobno radilo na uspostavi nove vlasti dogovorene u Washingtonu pod američkim pokroviteljstvom. "Taj je proces išao vrlo teško. Bilo je otpora", kaže Zubak dodajući kako je stigma za to neopravdano bila na Hrvatima, a otpora je zapravo bilo i s bošnjačke strane. Na pregovore je u Dayton iz BiH ipak otišlo jedinstveno izaslanstvo kojega su uz Zubaka i Jadranka Prlića s hrvatske strane, činili i tadašnji bošnjački čelnici i dužnosnici Alija Izetbegović, Haris Silajdžić i Muhamed Šaćirbegović. "Iako smo bili jedna ekipa nismo imali identična gledišta, a (Richard) Holbrooke i njegova ekipa tu je činjenicu prihvatila. Tako da, kada je riječ o ustavu i teritorijalnim razgraničenjima imali smo posebna mišljenja koja smo i iskazivali", kaže Zubak.

Protiv ustupanja Posavine Iako su Hrvati iz BiH u ratnom razdoblju izrazito ovisili o potpori iz Hrvatske jer je, kako danas kaže Zubak, HR HB mogla je samostalno financirati tek 35 posto svojih potreba, u pregovorima u Daytonu imali su apsolutnu slobodu u dijelu posvećenom ustavnom uređenju BiH. "Nisu nam tu davali nikakve sugestije. Hrvatska je strana na nas vršila 'pritisak' samo u smislu da se stanje u BiH konačno riješi, da shvatimo da moramo podnijeti neku žrtvu, ali i da u konačnici Hrvatska mora riješiti problem istočne Slavonije bez rata", kaže Zubak. "Uvjeravanja" izaslanstva iz Zagreba uslijedila su nakon što je Zubak odbio parafirati predložena rješenja o teritorijalnom razgraničenju, a učinio je to jer nije bio suglasan da Posavina trajno postane dijelom Republike Srpske kako bi se realizirala podjela teritorija među entiteta u omjeru 51:49 posto. Zubak je insistirao da Posavina, a ne Bosansko Grahovo i Drvar budu u Federaciji, a da se za RS ostavi koridor koji bi vodio ka granici sa Srbijom. No to u Daytonu nije prihvaćeno, a podjelu teritorija kakva je danas kasnije je potvrdio parlament Federacije. "Govorio sam: Nemojte da dajemo nešto naše za tuđe. Naše nećemo uspjeti vratiti, a mi nećemo tuđe usvojiti kao svoje", obrazlaže danas Zubak svoje odlučno protivljenje tom rješenju.

Pragmatični Tuđman Status RS možda je najsporniji element s kojim su pregovarači došli u Dayton jer je ondje taj entitet praktično već bio predstavljen kao "priznat" pod spornim imenom, a ostalo je nejasno kako se to zapravo dogodilo. Zubak kaže kako je za to "priznanje" i on doznao posredno. Prema dostupnim informacijama, Holbrooke je na to nagovorio Izetbegovića tijekom tajnih razgovora vođenih u Istanbulu prije Daytona. Do danas je međutim ostalo nejasno tko je ovlastio Šaćirbegovića da kao ministar vanjskih poslova BiH to na kasnijim pregovorima u Ženevi i legalizira svojim potpisom. Na pitanje kako je u pregovorima u Daytonu funkcionirao Franjo Tuđman, Zubak odgovara konstatacijom da je tadašnji hrvatski predsjednik bio vrlo pragmatičan. "Iako to može zvučati grubo, njegov je stav bio da ne možeš u ratu tražiti apsolutnu pravdu", kaže Zubak.