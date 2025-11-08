Ništa od mira između Pakistana i Afganistana, no jednu su stvar ipak dogovorili

Zabihulah Mudžahid je kazao da su pregovori propali zbog inzistiranja Islamabada da Afganistan preuzme odgovornost za unutrašnju sigurnost Pakistana , zahtjev koji, kako je rekao, nadilazi "kapacitet" Afganistana. "Prekid vatre koji je uspostavljen do sada nismo prekršili i nastavit ćemo ga poštivati", kazao je Mudžahid.

U petak je pakistanski ministar obrane Khawaja Muhammad Asif izjavio da su mirovni pregovori s Afganistanom u Istanbulu, čiji je cilj bio spriječiti obnavljanje graničnih sukoba, propali, dodajući da će primirje trajati sve dok ne bude napada s afganistanskog teritorija. Afganistanske i pakistanske trupe u četvrtak su nakratko razmijenile vatru duž zajedničke granice, istog dana kada su mirovni pregovori nastavljeni u Istanbulu.

Vojske dviju zemalja sukobile su se prošli mjesec, ubivši desetke ljudi, u najgorem nasilju od povratka talibana na vlast u Afganistanu 2021. godine. U Istanbulu je od prošlog mjeseca, uz posredovanje Turske i Katara, održano više rundi pregovora.

Najnoviji razgovori održani su 6. i 7. studenoga, a predvodili su ih Abdul Hak Wasiq, šef talibanske obavještajne službe, i general pukovnik Asim Malik, šef pakistanske obavještajne službe ISI. Ranije su pakistanski dužnosnici, uključujući ministra odbrane Khawaju Asifa, također potvrdili da su pregovori u Istanbulu propali, dodajući: "Nema planova za daljnje pregovore."

On je upozorio da će, ako se teritorij Afganistana bude koristio za napade na Pakistan, primirje biti prekinuto. Ranije je upozorio da bi neuspjeh u postizanju dogovora mogao dovesti do "otvorenog rata". Pakistan i talibani su desetljećima održavali bliske veze, no posljednjih godina se odnos između dviju strana uvelike pogoršao.

Sukobi u listopadu su uslijedili nakon pakistanskih zračnih napada na Kabul. Jedna od meta napada je bio i glavni vođa pakistanskih talibana. Nekada bliski saveznici s granicom dugom 2600 kilometara, dvije strane su se udaljile nakon što je Islamabad optužio Afganistan da pruža utočište militantnim grupama, uključujući Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).

Pakistan tvrdi da talibanske vlasti dozvoljavaju TTP-u da koristi afganistanski teritoriji kao centar za obuku i logistiku za napade unutar Pakistana. Talibanska vlada negira te optužbe.