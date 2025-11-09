Što će biti sa Sirijcima u Njemačkoj? Nakon desetljeća 'kulture dobrodošlice', mijenja se stav

Kad je Njemačka 2015. otvorila vrata izbjeglicama koje su bježale od rata na Bliskom istoku, najviše ih je stiglo iz Sirije. Stotine tisuća pronašle su dom, posao i sigurnost. No danas je njihova budućnost u Njemačkoj sve neizvjesnija. Naime, nova vlada u Berlinu, pod vodstvom kancelara Friedricha Merza, poručuje da je došlo vrijeme da se mnogi vrate kući

Oko milijun Sirijaca stiglo je u Njemačku tijekom izbjegličke krize 2015. i 2016. godine, tijekom ere Angele Merkel. Danas ih ondje živi oko 1,3 milijuna, uključujući više od 25 tisuća djece rođene u Njemačko. Sada kancelar Friedrich Merz i drugi konzervativci u njegovom koalicijskom kabinetu kažu da 'više ne postoje razlozi za azil u Njemačkoj', te pozivaju na njihovu repatrijaciju - dobrovoljnog povratka u zemlju rođenja iz zemlje izbjeglištva, piše CNN. 'Počet ćemo s konkretnim koracima za povratak Sirijaca', rekao je Merz prošlog tjedna. Naglasio je pritom da će se najprije poticati dobrovoljni povratak, ali da bi deportacije mogle uslijediti 'u bliskoj budućnosti' za one koji odbiju otići. Merz je čak otkrio da je pozvao sirijskog predsjednika Ahmada al-Sharaa u Berlin kako bi razgovarali o mogućnostima repatrijacije i 'ponovnoj izgradnji ratom razorene zemlje'. Ono što se promijenilo u Siriji jest da Assadove vlade više nema, što je okončalo godine građanskog rata. A u Njemačkoj, Merzova koalicija pokušava se obraniti od krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) kojoj raste popularnost.

Unatoč oštrim porukama iz Berlina, zasad nije jasno kolikog bi opsega bile deportacije. Vlada je do sada najavila povratak Sirijaca protiv kojih se vodi kazneni postupak. Od sloma Assadova režima, u Siriju se dobrovoljno vratilo oko 1300 ljudi, što je tek 0,1 posto sirijske zajednice u Njemačkoj. Velik dio njih ima različite pravne statuse - neki su stekli njemačko državljanstvo (više od 160.000 do kraja 2023.), drugi imaju stalne boravišne dozvole, dok stotine tisuća posjeduju privremene dozvole temeljem statusa azila, izbjegličke ili supsidijarne zaštite (priznaje se osobama čiji bi život bio ugrožen povratkom u zemlju podrijetla). Oni s državljanstvom ili trajnim boravkom neće morati otići, potvrđuju dužnosnici CDU-a. Privremene dozvole omogućuju rad, školovanje i pristup socijalnim pravima, ali ne jamče dugoročni ostanak, zbog čega su mnogi Sirijci u neizvjesnosti.

Kurdi u Siriji slave pad režima al-Asada Izvor: Profimedia / Autor: Delil souleiman / AFP / Profimedia





