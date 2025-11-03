KATASTROFA ŠIROKIH RAZMJERA

Snažan potres pogodio Afganistan: Ima poginulih, stotine su ranjene. Stradala i Plava džamija

M.Č./Hina

03.11.2025 u 06:08

Izvor: Screenshot / Autor: USGS HANDOUT
Potres magnitude 6,3 pogodio je sjeverni afganistanski grad Mazar-e Sharif rano u ponedjeljak, pri čemu je poginulo najmanje sedam osoba a ozlijeđeno oko 150, priopćile su u ponedjeljak pokrajinske vlasti

Američki geološki zavod (USGS) objavio je da je potres bio na dubini od 28 km u blizini Mazar-e Sharifa, grada s oko 523.000 stanovnika.

"Ukupno 150 ozlijeđenih i sedam poginulih osoba prijavljeno je i prebačeno u zdravstvene centre do jutros", rekao je za Reuters Samim Joyanda, glasnogovornik zdravstvenih službi u Samanganu, planinskoj sjevernoj pokrajini u blizini Mazar-e Sharifa.

Broj žrtava temelji se na bolničkim izvješćima prikupljenim do ponedjeljka ujutro, rekao je.

USGS izdao je narančasto upozorenje u svom PAGER sustavu, automatiziranom sustavu koji daje informacije o utjecaju potresa, te je naznačio da su "vjerojatne značajne žrtve i da je katastrofa potencijalno širokih razmjera".

Potres je uništio dio svetog mjesta Mazar-i-Sharifa, rekao je glasnogovornik pokrajine Balkh Haji Zaid, misleći na Plavu džamiju.

Nacionalna agencija za katastrofe objavila je da će izvješća o žrtvama i šteti biti objavljena kasnije. Reuters nije mogao odmah potvrditi opseg štete od potresa.

