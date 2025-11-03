Snažan potres pogodio Afganistan: Ima poginulih, stotine su ranjene. Stradala i Plava džamija

Američki geološki zavod (USGS) objavio je da je potres bio na dubini od 28 km u blizini Mazar-e Sharifa, grada s oko 523.000 stanovnika.

"Ukupno 150 ozlijeđenih i sedam poginulih osoba prijavljeno je i prebačeno u zdravstvene centre do jutros", rekao je za Reuters Samim Joyanda, glasnogovornik zdravstvenih službi u Samanganu, planinskoj sjevernoj pokrajini u blizini Mazar-e Sharifa.

Broj žrtava temelji se na bolničkim izvješćima prikupljenim do ponedjeljka ujutro, rekao je.