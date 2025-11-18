Objavljena nova prognoza za zimu: Europu će dočekati dipolarni poremećaj, evo što to znači

Dijelovi Hrvatske jutro su dočekali ogrnuti snježnim plaštom. Snijeg je pao u Lici, Gorskom kotatu te na Medvednici. Meteorolozi već najavljuju još snijega za petak, čak i dijelom na sjevernom Jadranu.

Za to vrijeme Severe Weather Europe objavio je najnoviju dugoročnu vremensku prognozu za zimu, koja kazuje da bi u velkim dijelovima Europe zima mogla biti hladnija od prosjeka.

Glavni krivac za to je slaba do umjerena La Niña u Tihom oceanu, uz dodatak velikog poremećaja polarnog vrtloga, što uključuje i iznenadno stratosfersko zagrijavanje, odnosno kolaps polarnog vrtloga krajem studenoga.