Objavljena nova prognoza za zimu: Europu će dočekati dipolarni poremećaj, evo što to znači

Severe Weather Europe objavio je novu dugoročnu prognozu za zimu koja i dalje pokazuje utjecaj La Niñe i kolapsa polarnog vrtloga na sjevernoj hemisferi, a tako i u Europi. To znači nešto niže temperature od prosjeka i veće količine snijega
Dijelovi Hrvatske jutro su dočekali ogrnuti snježnim plaštom. Snijeg je pao u Lici, Gorskom kotatu te na Medvednici. Meteorolozi već najavljuju još snijega za petak, čak i dijelom na sjevernom Jadranu.
Za to vrijeme Severe Weather Europe objavio je najnoviju dugoročnu vremensku prognozu za zimu, koja kazuje da bi u velkim dijelovima Europe zima mogla biti hladnija od prosjeka.
Glavni krivac za to je slaba do umjerena La Niña u Tihom oceanu, uz dodatak velikog poremećaja polarnog vrtloga, što uključuje i iznenadno stratosfersko zagrijavanje, odnosno kolaps polarnog vrtloga krajem studenoga.
Prodori hladnijeg zraka
Sve skupa bi moglo dovesti do ranijeg prodora hladnog zraka i obilnih snježnih padalina već u prosincu, s mogućim produljenjem hladnog vala u siječnju. U Europi će to biti nešto slabije izraženo nego u Americi, a to će se naročito odnositi na sjeverne i središnje dijelove Starog kontinenta.
Tako bi u prosincu u Europi trebao prevladavati dipolarni uzorak s anticiklonom na sjeveru i ciklonama na jugu i u središtu kontinenta, što omogućuje istočne i sjeveroistočne vjetrove te temperature koje će se u zapadnoj i središnjoj Europi kretati do prosjeka.
U siječnju će u Europi biti blago hladnije temperature u središnjem i sjeveroistočnom dijelu, s manje padalina nego inače. Veljača bi, pak, trebala biti toplija od prosjeka, ali nije isključena mogućnost hladnog vala početkom tog mjeseca. Snijega će biti više, naročito u sjevernim krajevima.
Ova zima mogla bi biti jedna od hladnijih u posljednjih nekoliko godina za veći dio sjeverne hemisfere, posebno u prvoj polovici sezone. Prognoze se još mogu mijenjati, posebice s obzirom na trenutno praćenje stratosferskog zagrijavanja.