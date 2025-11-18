severe weather europe

Objavljena nova prognoza za zimu: Europu će dočekati dipolarni poremećaj, evo što to znači

M.Da.

18.11.2025 u 14:14

tportal
Izvor: EPA / Autor: DERICK HINGLE
Bionic
Reading

Severe Weather Europe objavio je novu dugoročnu prognozu za zimu koja i dalje pokazuje utjecaj La Niñe i kolapsa polarnog vrtloga na sjevernoj hemisferi, a tako i u Europi. To znači nešto niže temperature od prosjeka i veće količine snijega

Dijelovi Hrvatske jutro su dočekali ogrnuti snježnim plaštom. Snijeg je pao u Lici, Gorskom kotatu te na Medvednici. Meteorolozi već najavljuju još snijega za petak, čak i dijelom na sjevernom Jadranu.

Za to vrijeme Severe Weather Europe objavio je najnoviju dugoročnu vremensku prognozu za zimu, koja kazuje da bi u velkim dijelovima Europe zima mogla biti hladnija od prosjeka.

Glavni krivac za to je slaba do umjerena La Niña u Tihom oceanu, uz dodatak velikog poremećaja polarnog vrtloga, što uključuje i iznenadno stratosfersko zagrijavanje, odnosno kolaps polarnog vrtloga krajem studenoga.

Snijeg na Sljemenu
  • Snijeg na Sljemenu
  • Snijeg na Sljemenu
  • Snijeg na Sljemenu
  • Snijeg na Sljemenu
  • Snijeg na Sljemenu
    +17
Snijeg na Sljemenu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

Prodori hladnijeg zraka

Sve skupa bi moglo dovesti do ranijeg prodora hladnog zraka i obilnih snježnih padalina već u prosincu, s mogućim produljenjem hladnog vala u siječnju. U Europi će to biti nešto slabije izraženo nego u Americi, a to će se naročito odnositi na sjeverne i središnje dijelove Starog kontinenta. 

Tako bi u prosincu u Europi trebao prevladavati dipolarni uzorak s anticiklonom na sjeveru i ciklonama na jugu i u središtu kontinenta, što omogućuje istočne i sjeveroistočne vjetrove te temperature koje će se u zapadnoj i središnjoj Europi kretati do prosjeka.

vezane vijesti

U siječnju će u Europi biti blago hladnije temperature u središnjem i sjeveroistočnom dijelu, s manje padalina nego inače. Veljača bi, pak, trebala biti toplija od prosjeka, ali nije isključena mogućnost hladnog vala početkom tog mjeseca. Snijega će biti više, naročito u sjevernim krajevima.

Ova zima mogla bi biti jedna od hladnijih u posljednjih nekoliko godina za veći dio sjeverne hemisfere, posebno u prvoj polovici sezone. Prognoze se još mogu mijenjati, posebice s obzirom na trenutno praćenje stratosferskog zagrijavanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA

REPORTAŽA

Vukovar 2025., grad mladih došljaka: 'Mi Hercegovci težimo Zagrebu, ali ovakvu dobrotu nigdje nisam osjetio'
severe weather europe

severe weather europe

Objavljena nova prognoza za zimu: Europu će dočekati dipolarni poremećaj, evo što to znači
putuje u tursku

putuje u tursku

Ovome se Zelenski nije nadao: Iz Rusije stigla žestoka reakcija

najpopularnije

Još vijesti