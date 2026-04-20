Od Hormuza do ajatolaha: Ovo je deset pojmova koji dominiraju vijestima s Bliskog istoka

Gotovo dva mjeseca od početka rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, sukob je odnio tisuće života i poremetio glavne energetske tokove. U središtu krize nalazi se Hormuški tjesnac, ključni prolaz kroz koji uobičajeno prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom, a koji su i Iran i SAD više puta ograničavali ili prijetili njegovim zatvaranjem. Tijekom rata mnoge riječi i pojmovi koji dominiraju naslovnicama imaju dublja povijesna, vjerska ili politička značenja. Al Jazeera je izdvojila deset ključnih pojmova koji oblikuju jezik rata i njihovo značenje.

Hormuz Hormuški tjesnac je uski morski prolaz između Irana i Omana koji povezuje Perzijski zaljev s Arapskim morem. Riječ je o jednoj od strateški najvažnijih pomorskih ruta na svijetu. Od početka rata pristup tjesnacu često je bio ograničen, uz razdoblja djelomičnog ili gotovo potpunog zatvaranja. Podrijetlo naziva Hormuz nije sasvim jasno, no najprihvaćenija teorija povezuje ga sa srednjoperzijskim oblikom ‘Ahura Mazda’, vrhovnog božanstva u zoroastrizmu, čije ime znači ‘Mudri gospodar’. Manje prihvaćene teorije spominju moguće perzijsko podrijetlo iz riječi ‘hur’ (ustajala voda ili močvara) i ‘mogh’ (datulja), što bi značilo ‘mjesto datulja’, ili pak vezu s grčkom riječi ‘hormos’ (uvala). Povijesno gledano, Kraljevina Hormuz, manja država u srednjovjekovnom razdoblju, smatrala se bogatim pomorskim kraljevstvom sa središtem oko današnjeg Hormuškog tjesnaca, s utjecajem koji se protezao prema zapadu, prema Bahreinu.

Šahed Šahed dronovi su iranske bespilotne letjelice niske cijene, često opisivane kao ‘kamikaze dronovi’. Nose eksploziv i koriste jednostavne tehnologije. Iran ih koristi od početka rata za napade na Izrael i zemlje Zaljeva. Letjelice obično lete na malim visinama i lansiraju se u većem broju kako bi preopteretile protuzračnu obranu. Riječ ‘Shahed’ dolazi iz arapskog i znači ‘svjedok’, a koristi se i u perzijskom jeziku s istim značenjem.

Tomahawk Izvorno se riječ „tomahavk“ odnosila na svestranu, jednoručnu sjekiru koju su autohtoni narodi Sjeverne Amerike povijesno koristili za lov, obradu drveta i borbu. Prema online etimološkom rječniku, izraz dolazi iz algonkvinskog jezika (često se navodi kao powhatan tamahaac), što znači „alat za rezanje“ ili „ono što se koristi za rezanje“. U modernoj vojnoj upotrebi, odnosi se na krstareću raketu Tomahawk, raketu dugog dometa za sve vremenske uvjete koju su razvile Sjedinjene Države. Smatra se jednom od najpreciznijih krstarećih raketa na svijetu, a može pogoditi ciljeve s udaljenosti veće od tisuću milja. Organizacije za ljudska prava navode da je takva raketa vjerojatno pogodila školu u iranskom Minabu na početku rata, pri čemu je poginulo oko 170 djece.

Minab Minab, gdje se nalazi napadnuta škola „Shajareh Tayyebeh“, poznat je po bujnom poljoprivrednom krajoliku i često se opisuje kao 'oaza'. Smješten u blizini Hormuškog tjesnaca, grad je posebno poznat po svojim agrumima i datuljama. Podrijetlo imena Minab nije definitivno utvrđeno, ali se općenito vjeruje da dolazi iz perzijskih pojmova koji znače 'azurna voda' ili 'bistra voda', što vjerojatno odražava povijesnu povezanost regije s plodnom zemljom i izvorima vode. Neki iranski izvori nude alternativno objašnjenje, povezujući ime s Qalʿa-ye Minā („Dvorac Mina“), jednom od nekoliko povijesnih utvrda u regiji. U ovom tumačenju, prema Encyclopaedia Iranica, Mina se povezuje sa značenjima poput „plavo“ ili „emajlirano“, što dovodi do prijevoda poput „Plava utvrda“.

Bab al-Mandeb Bab el-Mandeb, doslovno 'Vrata suza' ili 'Vrata tuge' (od arapskog bab što znači „vrata“ ili „kapija“ i mandab povezanog s jadikovanjem ili tugom), uski je tjesnac koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom. Smješten između Jemena i Džibutija, tjesnac Bab al-Mandeb jedini je južni ulaz u Crveno more iz Indijskog oceana i povezan je sa Sueskim kanalom, olakšavajući trgovinu između Azije i Europe. Od početka rata, Hutisti, skupina povezana s Iranom koja kontrolira veći dio gusto naseljenog sjeverozapadnog dijela Jemena i glavni grad Sanu, više su puta prijetili da će poremetiti ili zatvoriti tjesnac, ističući njegovu ulogu kao ključne prometne točke za globalne robe.

Epic Fury Operacija Epski bijes je kodni naziv koji Washington koristi za svoju zajedničku vojnu kampanju s Tel Avivom protiv Irana, pokrenutu 28. veljače, a često korištenu u službenim izjavama Bijele kuće od početka rata. Riječ 'epski' potječe od starogrčke riječi epos, što znači „riječ“, „priča“ ili „priča“, a povezuje se i sa značenjima poput „obećanja“, „proročanstva“, „poslovice“ i poezije u herojskim stihovima. Riječ "furija", s druge strane, dolazi od latinskog furia, što znači "bijes" ili "ludilo". U rimskoj mitologiji, Furije su bile pandan grčkim Erinijama. Prema online etimološkom rječniku, taj se izraz također odnosi na ova osvetnička božanstva, za koja se vjerovalo da su poslana iz Tartara kako bi kaznila zločince. Zajedno, Epic Fury označava „herojski bijes“ ili „bijes epskih razmjera“.

Ajatolah Ajatolah je visoka vjerska titula u različitim granama šijitskog islama, koja se dodjeljuje istaknutim klericima priznatima po stručnosti u islamskom pravu, teologiji i vjerskim znanostima. Pojam dolazi iz arapskih riječi ‘ajah’, što znači ‘znak’ ili ‘čudo’, i ‘Alah’, što znači ‘Bog’, pa se prevodi kao ‘znak Božji’. Ajatolasi su u pravilu učenjaci koji su dosegli visoku razinu obrazovanja u vjerskim školama i ovlašteni su tumačiti islamsko pravo. Titula se najčešće povezuje s Iranom, gdje visoki vjerski dužnosnici imaju ključnu ulogu i u vjerskom i u političkom životu, osobito nakon Islamske revolucije. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, ubijen je 28. veljače, a naslijedio ga je njegov drugi sin, Modžtaba Hamenei.

Harg Otok Harg, koji se zbog ograničenog pristupa i strateške važnosti ponekad naziva ‘zabranjenim otokom’, mali je otok u Perzijskom zaljevu i glavno izvozno središte iranske nafte. Podrijetlo imena ‘Harg’ nije potpuno razjašnjeno, ali se pretpostavlja da dolazi iz starijih iranskih ili predislamskih jezika. Neka tumačenja povezuju ga s riječima koje označavaju ‘toplo mjesto’, što bi moglo upućivati na klimatske uvjete na otoku, no to nije potvrđeno. Kao najvažnije iransko naftno čvorište, otok je bio teško bombardiran tijekom iransko-iračkog rata, nakon čega je obnovljen. U ožujku je bio meta opsežne američke zračne operacije u kojoj je pogođeno više od 90 vojnih ciljeva, pri čemu energetska infrastruktura nije bila obuhvaćena napadima.

Kafir Riječ ‘kafir’ privukla je pozornost tijekom rata s Iranom nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth fotografiran s arapskom tetovažom na ruci. Najčešće se prevodi kao ‘nevjernik’ ili ‘nepripadnik vjere’, no doslovnije znači ‘onaj koji skriva’ ili ‘onaj koji prikriva istinu’. Potiče iz arapskog korijena k-f-r, odnosno iz glagola ‘kafara’, koji znači ‘pokriti’, ‘sakriti’ ili ‘prikriti’. Riječ i njezini oblici, uključujući množinske oblike ‘kuffar’ i ‘kafirun’, pojavljuju se više puta u Kuranu.

Hatam al-Anbija Hatam al-Anbija naziv je središnjeg zapovjedništva Iranske revolucionarne garde (IRGC), a potječe iz arapskog izraza koji znači ‘pečat proroka’. Pojam se sastoji od riječi ‘hatam’, što znači ‘pečat’ ili ‘prsten s pečatom’, i ‘al-anbiya’, što znači ‘proroci’. Glasnogovornik tog zapovjedništva, Ebrahim Zolfaghari, javno je ismijavao američkog predsjednika Donalda Trumpa, u jednom trenutku koristeći njegovu poznatu frazu ‘Otpušten si!’ i sličan stil obraćanja.

