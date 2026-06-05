AZOP upozorava na sumnjive poruke: Obratite pozornost na ovo

Agencija za zaštitu osobnih podataka u petak je upozorila na moguće phishing napade, a građanima savjetuje da prilikom zaprimanja sumnjivih poruka obrate pozornost na stvarnog pošiljatelja i da nikako ne upisuju osobne podatke i podatke s bankovnih kartica putem dostavljenih poveznica.
''Phishing se odnosi na internetske prijevare u vidu lažnih e-poruka koje izgledaju kao da su ih poslale legitimne organizacije, a koje primatelja navode na dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka'', navodi se u priopćenju AZOP-a.
U takvim se porukama najčešće traži da osoba klikne na poveznicu i upiše osobne/ financijske podatke kako bi prevaranti dobili pristup korisničkim imenima, lozinkama ili podacima s kreditnih kartica.
''Prvenstveno je potrebno provjeriti podudaraju li se e-mail adresa, telefonski broj ili internetska stranica pošiljatelja sa službenim kontaktima organizacije u čije se ime poruka navodno šalje. Ukoliko niste sigurni u vjerodostojnost zaprimljene poruke, kontaktirajte organizaciju putem službeno objavljenih kanala komunikacije'', poručuje AZOP.
Eksfiltracijom osobnih podataka (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i slično) iz sustava različitih organizacija, moguća je povećana pojava phishing napada.
Agencija ističe da provodi nadzorna postupanja nad voditeljima i izvršiteljima obrade koji su posljednjih dana obuhvaćeni incidentima te će po saznanju više informacija obavijestiti javnost o njima.
Gosti više hrvatskih hotela na udaru 'otmica rezervacije'
Kao što je tportal pisao ranije u petak, u WhatsApp porukama se žrtvama kaže da će izgubiti rezervaciju hotela ako je dodatno ne potvrde preko linka, a navedeno je prvo ime žrtve i stvarni datumi hotelskog boravka. Nekoliko hrvatskih hotela je upozorilo goste da ne nasjedaju na prijevaru.
U stručnim krugovima ovo se zove 'Otmica rezervacije' (Reservation hijack). Riječ je o visokopersonaliziranom napadu sa stvarnim podacima, a ta prijevara je, prema analizi tvrtke za računalnu sigurnost Norton, krenula u prosincu 2025. godine i do sada zahvatila približno 82 tisuće osoba kompromitiranjem 350 smještajnih objekata.