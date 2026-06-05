Prevara na WhatsAppu već hara Europom, stigla je i u Hrvatsku: Oglasili se hoteli

Dok se čeka vidjeti kako će se problematična globalna ekonomska situacija odraziti na turističku sezonu u Hrvatskoj, svoj udar turizmu daju čak i hakeri.

Naime, gosti koji su rezervirali svoje sobe u brojnim hotelima dobivaju poruku putem WhatsAppa kako moraju dodatno potvrditi rezervaciju jer će ista inače biti otkazana. Poruka sadrži poveznicu i to s rokom koji odgovara stvarnim datumima rezerviranog putovanja i obraća se korisnicima njihovim prvim imenom.

Međutim, posrijedi je phishing kampanja prevaranata koji su, čini se, dobili podatke o stvarnim rezervacijama.