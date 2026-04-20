Iran objavio novi popis meta: Najavljuju 'nezaboravne paklene sate'

U objavi se navodi da je Iran spreman ‘napustiti suzdržanost’ iz prve faze sukoba i pokrenuti ‘nezaboravne paklene sate’ već na samom početku eventualnog novog rata sa SAD-om i Izraelom.

Prema objavi iranske državne novinske agencije Tasnim News Agency na društvenoj mreži X, Teheran smatra da Washington javno govori o pregovorima , dok istodobno nastavlja pripreme za rat.

Iranian state news agency Tasnim has posted a lengthy statement to X describing what Iran sees as continued U.S. preparations to continue the war while publicly stating they are willing to negotiate. The statement goes on to say that Iran is prepared to "abandon restraints" shown… pic.twitter.com/eCHgMjALVW

‘Rat je izgledniji od pregovora’

U porukama koje prenosi Tasnim dodatno se naglašava nepovjerenje prema američkoj strani: ‘Američki teroristi imaju veliko iskustvo u obmanama kroz pregovore, a tijekom jedne godine dvaput su napali Iran dok su istodobno govorili o napretku razgovora.’

Dodaje se i da Teheran ovaj put rat smatra realnijim scenarijem od nastavka pregovora: ‘Iran je u potpunosti spreman i smatra da je scenarij rata izgledniji od nastavka pregovora.’

Iranske vlasti tvrde da su se u protekla dva tjedna intenzivno pripremale za mogući novi sukob. ‘Stoga je Iran spreman, zahvaljujući pripremama i rekonstrukcijama koje je proveo u protekla dva tjedna, učvrstiti nezaboravne paklene sate odmah na početku obnovljenog sukoba s Amerikom i Izraelom’, navodi se.