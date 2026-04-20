Iran objavio novi popis meta: Najavljuju 'nezaboravne paklene sate'

Iran posljednjih dana podiže ton i šalje sve oštrije poruke Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, poručujući da je spreman na novu eskalaciju - i to znatno širu nego dosad
Prema objavi iranske državne novinske agencije Tasnim News Agency na društvenoj mreži X, Teheran smatra da Washington javno govori o pregovorima, dok istodobno nastavlja pripreme za rat.
U objavi se navodi da je Iran spreman ‘napustiti suzdržanost’ iz prve faze sukoba i pokrenuti ‘nezaboravne paklene sate’ već na samom početku eventualnog novog rata sa SAD-om i Izraelom.
‘Rat je izgledniji od pregovora’
U porukama koje prenosi Tasnim dodatno se naglašava nepovjerenje prema američkoj strani: ‘Američki teroristi imaju veliko iskustvo u obmanama kroz pregovore, a tijekom jedne godine dvaput su napali Iran dok su istodobno govorili o napretku razgovora.’
Dodaje se i da Teheran ovaj put rat smatra realnijim scenarijem od nastavka pregovora: ‘Iran je u potpunosti spreman i smatra da je scenarij rata izgledniji od nastavka pregovora.’
Iranske vlasti tvrde da su se u protekla dva tjedna intenzivno pripremale za mogući novi sukob. ‘Stoga je Iran spreman, zahvaljujući pripremama i rekonstrukcijama koje je proveo u protekla dva tjedna, učvrstiti nezaboravne paklene sate odmah na početku obnovljenog sukoba s Amerikom i Izraelom’, navodi se.
Iran bi mogao proširiti mete
Ujedno se jasno daje do znanja da bi novi sukob imao šire regionalne posljedice. Prema toj procjeni, Iran bi u slučaju novih napada mogao odustati od dosadašnje suzdržanosti i proširiti mete.
‘Ako rat započne i infrastruktura ponovno bude napadnuta, Iran će u potpunosti napustiti ograničenja iz prve faze rata kada je riječ o Bab al-Mandebu, Aramcu, Yanbuu i Fujairahu.’
Riječ je o ključnim energetskim i pomorskim točkama u regiji, uključujući strateški tjesnac Bab al-Mandeb, saudijsku naftnu kompaniju Saudi Aramco, luku Yanbu u Saudijskoj Arabiji te grad Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ove izjave nadovezuju se na ranije poruke iranskih dužnosnika koji tvrde da:
- napadi SAD-a i Izraela nisu ostvarili svoje ciljeve
- Iran neće pregovarati o svojim obrambenim kapacitetima i raketnom programu
- Washington ‘nije ozbiljan’ kada je riječ o miru
- Teheran nema planove za nastavak pregovora
Istodobno, Iran optužuje SAD za kršenje primirja i ‘oružano piratstvo’ nakon zapljene iranskog broda, uz poruke da će na svaku novu agresiju odgovoriti.
Hormuz i dalje ključna točka sukoba
U središtu krize i dalje je Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi velik dio svjetske nafte. Iran poručuje da američka blokada tog područja potkopava bilo kakve mirovne napore, dok istodobno prijeti daljnjim mjerama.
Sve to dodatno pojačava strah od šireg regionalnog sukoba koji bi mogao imati ozbiljne posljedice za globalnu sigurnost i energetsku stabilnost.