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Ovo bi bio ogroman udarac za Njemačku: Pentagon sprema veliki zaokret zbog straha od Rusije

I.V.

05.06.2026 u 17:33

Tomahawk - Ilustracija
Tomahawk - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Valda Kalnina, Richard Moore, Nathanael Miller/US Navy, Mod, Neven Bucevic
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Amerikanci bi mogli odustati od raspoređivanja krstarećih projektila Tomahawk u Njemačkoj zbog bojazni da bi Moskva takav potez mogla protumačiti kao eskalaciju sukoba, tvrde američki i europski dužnosnici

Moguće odustajanje od plana dogovorenog još za vrijeme administracije Joea Bidena dodatno bi zabrinulo Berlin, koji ubrzano jača obrambene kapacitete zbog rata u Ukrajini i rastuće prijetnje iz Rusije.

Prema informacijama nekoliko američkih i europskih dužnosnika, Pentagon ozbiljno razmatra odustajanje od raspoređivanja projektila Tomahawk u Njemačkoj. Jedan od glavnih razloga navodno je zabrinutost da bi Rusija takav potez mogla protumačiti kao provokaciju te odgovoriti dodatnom vojnom eskalacijom.

Riječ je o značajnom zaokretu u odnosu na plan koji je prethodno dogovoren tijekom mandata bivšeg predsjednika SAD-a Joea Bidena. Njemačka je taj sustav smatrala važnim dijelom buduće obrane od mogućih ruskih prijetnji, piše Politico.

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Moguća odluka uklapa se u širi trend smanjenja američke vojne prisutnosti u Europi i redefiniranja odnosa unutar NATO-a pod administracijom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Europa mora preuzeti veću odgovornost

Vrhovni NATO-ov zapovjednik za Europu, Alexus Grynkewich, ovoga je tjedna poručio europskim saveznicima da moraju preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.

'Europa može učiniti više već sada i u bliskoj budućnosti', rekao je Grynkewich, dodajući da će se Sjedinjene Države u određenoj mjeri usmjeriti na druge prioritete.

Prema pisanju njemačkog lista Welt, Washington planira smanjiti broj borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica i pomorskih kapaciteta raspoređenih u Europi.

Američki dužnosnici ističu da je cilj omogućiti europskim saveznicima da preuzmu primarnu odgovornost za konvencionalnu obranu kontinenta.

Problem su i američke zalihe projektila

Osim političkih razloga, Washington se suočava i s praktičnim problemom. Tijekom sukoba s Iranom američka vojska potrošila je velike količine projektila Tomahawk i Patriot.

Tomahawk raketa - Ilustracija
Tomahawk raketa - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Mod

Američki ministar obrane Pete Hegseth prošlog je mjeseca upozorio Kongres da će za obnovu zaliha biti potrebni mjeseci, pa čak i godine.

Njemački kancelar Friedrich Merz već je ranije izrazio sumnju da će SAD moći rasporediti Tomahawke u Njemačkoj.

"Amerikanci ih trenutno nemaju dovoljno ni za vlastite potrebe", rekao je Merz njemačkoj javnoj televiziji.

Berlin zabrinut zbog ruskih projektila

Njemačka i druge europske države istodobno s velikom zabrinutošću prate rusko raspoređivanje projektila uz granice NATO-a.

Moskva već godinama u Kalinjingradu drži projektile Iskander sposobne za nošenje nuklearnih bojevih glava, dok je u Bjelorusiji rasporedila projektile srednjeg dometa Orešnik, koji mogu dosegnuti gotovo sve europske prijestolnice u svega nekoliko minuta.

Europske zemlje još uvijek razvijaju vlastite sustave usporedivog dometa, zbog čega se sve više govori o potrebi ubrzanog jačanja obrambenih sposobnosti.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius otkrio je da je Berlin još prije godinu i pol službeno zatražio mogućnost kupnje projektila Tomahawk.

'Još čekamo odgovor. No iskreno, s obzirom na trenutačno stanje u svijetu, nemam previše nade', rekao je Pistorius.

Njemačka traži europske alternative

Kako se povećava neizvjesnost oko američke vojne potpore, njemačke vlasti sve intenzivnije razmatraju europska rješenja za popunjavanje praznine u segmentu preciznog dalekometnog naoružanja.

Pistorius je prošle godine tijekom posjeta Washingtonu izrazio interes za kupnju američkog sustava Typhon, koji može lansirati projektile Tomahawk, no do danas nije dobio konkretan odgovor.

U Berlinu sada razmatraju različite mogućnosti – od kupnje postojećih sustava, preko zajedničke proizvodnje sa saveznicima do razvoja novih europskih projekata.

Iako bi bespilotne letjelice i jeftiniji sustavi mogli djelomično nadoknaditi nedostatke, njemački vojni planeri smatraju da oni ne mogu u potpunosti zamijeniti projektile klase Tomahawk.

Zbog toga raste zabrinutost da će europske zemlje morati mnogo brže zatvarati obrambene praznine, nego što to njihova obrambena industrija trenutno može pratiti.

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Ovo bi bio ogroman udarac za Njemačku: Pentagon sprema veliki zaokret zbog straha od Rusije
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