Ovo bi bio ogroman udarac za Njemačku: Pentagon sprema veliki zaokret zbog straha od Rusije

Amerikanci bi mogli odustati od raspoređivanja krstarećih projektila Tomahawk u Njemačkoj zbog bojazni da bi Moskva takav potez mogla protumačiti kao eskalaciju sukoba, tvrde američki i europski dužnosnici

Moguće odustajanje od plana dogovorenog još za vrijeme administracije Joea Bidena dodatno bi zabrinulo Berlin, koji ubrzano jača obrambene kapacitete zbog rata u Ukrajini i rastuće prijetnje iz Rusije. Prema informacijama nekoliko američkih i europskih dužnosnika, Pentagon ozbiljno razmatra odustajanje od raspoređivanja projektila Tomahawk u Njemačkoj. Jedan od glavnih razloga navodno je zabrinutost da bi Rusija takav potez mogla protumačiti kao provokaciju te odgovoriti dodatnom vojnom eskalacijom. Riječ je o značajnom zaokretu u odnosu na plan koji je prethodno dogovoren tijekom mandata bivšeg predsjednika SAD-a Joea Bidena. Njemačka je taj sustav smatrala važnim dijelom buduće obrane od mogućih ruskih prijetnji, piše Politico.

Moguća odluka uklapa se u širi trend smanjenja američke vojne prisutnosti u Europi i redefiniranja odnosa unutar NATO-a pod administracijom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Europa mora preuzeti veću odgovornost Vrhovni NATO-ov zapovjednik za Europu, Alexus Grynkewich, ovoga je tjedna poručio europskim saveznicima da moraju preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu. 'Europa može učiniti više već sada i u bliskoj budućnosti', rekao je Grynkewich, dodajući da će se Sjedinjene Države u određenoj mjeri usmjeriti na druge prioritete. Prema pisanju njemačkog lista Welt, Washington planira smanjiti broj borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica i pomorskih kapaciteta raspoređenih u Europi. Američki dužnosnici ističu da je cilj omogućiti europskim saveznicima da preuzmu primarnu odgovornost za konvencionalnu obranu kontinenta. Problem su i američke zalihe projektila Osim političkih razloga, Washington se suočava i s praktičnim problemom. Tijekom sukoba s Iranom američka vojska potrošila je velike količine projektila Tomahawk i Patriot.