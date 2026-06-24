zajedničko upozorenje

Nove napetosti kod Tajvana: Tri europske sile prozvale Kinu

I.V./Hina

24.06.2026 u 11:50

Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer
Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer Izvor: EPA / Autor: KAY NIETFELD / POOL
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Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka upozorili su u srijedu na kineske aktivnosti blizu istočne obale Tajvana, gdje je Kina uvela ophodnje obalne straže, za koje su europske zemlje rekla da prijete regionalnog stabilnosti i slobodi plovidbe

Kina, koja demokratski Tajvan smatra vlastitim teritorijem, ranije je u lipnju poslala brodove obalne straže blizu istočne obale otoka u sklopu, kako je rekla, "posebne operacije za regulaciju pomorskog prometa", što je razljutilo Taipei.

Kina je kazala da operacija predstavlja odgovor Japanu i Filipinima koji namjeravaju započeti službene pregovore o svojim morskim granicama, za koje Peking smatra da se odnose i na kineske vode oko Tajvana.

Peking u isto područje šalje i istraživačke brodove.

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"Sa zabrinutošću smo primijetili nove kineske aktivnosti u vodama istočno od Tajvana", objavila su u rijetkom zajedničkom priopćenju de facto veleposlanstva Velike Britanije, Francuske i Njemačke u Taipeiju.

"Ti postupci prijete regionalnoj stabilnosti i slobodi plovidbe te sigurnosti međunarodnog pomorskog prometa. Ponavljamo svoje protivljenje bilo kakvom unilateralnom mijenjaju statusa quo, a naročito prijetnjom ili korištenjem sile ili prinude", poručili su.

"Od temeljne je važnosti da se jamče i poštuju sva prava plovidbe te sloboda i sigurnost moreplovaca i brodova", dodali su.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentarom.

Britanija, Francuska i Njemačka poput mnogih drugih zemalja nemaju službene diplomatske odnose s Tajvanom. No, kao i brojne zapadne države, u više navrata su izrazili zabrinutost zbog kineskog pritiska na Tajvan, čija vlada odbacuje kinesko polaganje prava na otok.

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