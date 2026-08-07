A što ako nestane struje? Jedna država se priprema za najgore, ovo je plan

Tijekom 2027. godine trebala bi se održati simulacija potpunog nestanka struje u cijeloj Francuskoj kako bi se provjerilo koliko je potrebno za ponovno uspostavljanje opskrbe strujom te kontinuiteta osnovnih usluga
Je li Francuska spremna za krizu koja bi je mogla doslovno ostaviti u mraku? Tamošnja vlada planira to saznati pomoću simulacije iznenadnog nestanka struje u cijeloj zemlji, koja bi se trebala dogoditi u drugoj polovici 2027. godine, doznaje Politico od četiri osobe izravno upoznate s vježbom.
U vježbi će sudjelovati operateri električne mreže Enedis i RTE te nekoliko vladinih odjela, ministarstava i francuska vojna uprava.
Svrha vježbe je utvrđivanje reakcije cijele zemlje na paralizirajući nestanak struje. Pritom navode primjere nestanka struje u Španjolskoj i Portugalu iz travnja prošle godine te kibernetički napad usmjeren na električnu mrežu kakav je Poljska doživjela koji mjesec kasnije.
Stres-test
Simulacija će testirati "sposobnost zemlje da reagira", navodi osoba upoznata s pripremama za vježbu, dodajući da je vježba namijenjena procjeni vremena potrebnog za obnovu opskrbe električne energije i sposobnosti osiguravanja kontinuiteta osnovnih usluga.
Vježba je formalno potvrđena tijekom međuministarskog odbora za nacionalnu otpornost 8. srpnja. Detalji bi trebali biti poznati do kraja godine.
No, navodno se raspravljalo i o drugim prioritetima, poput zadržavanja pristupa robi koja se smatra "bitnom za osiguranje kontinuiteta države i zaštitu stanovništva", što uključuje "deke za hitne slučajeve, generatore, lijekove, telekomunikacijsku opremu, opremu za provedbu zakona, kao i rijetke i kritične sirovine".
Političko pitanje
Pripremljenost za krize pretvorila se u političko pitanje u Francuskoj jer rekordne vrućine i šumski požari prisiljavaju državu da se suoči sa svojom sposobnošću reagiranja na hitne slučajeve. Od početka ljeta mnoge francuske regije suočile su se s neviđenim temperaturama, koje su u mnogim regijama probile rekorde.
Na jugozapadu zemlje, nekontrolirani šumski požari potaknuti ekstremnim vrućinama i sušom prisilili su 200.000 ljudi na masovne evakuacije. Pariški gradonačelnik uputio je očajnički apel velikim trgovcima hranom da mobiliziraju zalihe leda zbog straha da će hitnim službama ponestati prijeko potrebnih kocki za hlađenje žrtava toplinskog udara.
Prošlog ljeta vlada je ažurirala Nacionalnu strategiju otpornosti zemlje, plan o tome kako "održavati funkcije bitne za kolektivni život" suočene s ratom ili prirodnim katastrofama. Oporbene stranke brzo su napale vladu zbog široko rasprostranjenog nedostatka pripremljenosti.
Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će vlada parlamentu podnijeti prijedlog zakona za poboljšanje sustava za hitne intervencije.
"Želimo preusmjeriti vatrogasne i spasilačke službe na njihovu osnovnu misiju i prilagoditi našu organizaciju krizama koje su pred nama", rekao je Lecornu u intervjuu za La Tribune Dimanche.