A što ako nestane struje? Jedna država se priprema za najgore, ovo je plan

Tijekom 2027. godine trebala bi se održati simulacija potpunog nestanka struje u cijeloj Francuskoj kako bi se provjerilo koliko je potrebno za ponovno uspostavljanje opskrbe strujom te kontinuiteta osnovnih usluga

Je li Francuska spremna za krizu koja bi je mogla doslovno ostaviti u mraku? Tamošnja vlada planira to saznati pomoću simulacije iznenadnog nestanka struje u cijeloj zemlji, koja bi se trebala dogoditi u drugoj polovici 2027. godine, doznaje Politico od četiri osobe izravno upoznate s vježbom. U vježbi će sudjelovati operateri električne mreže Enedis i RTE te nekoliko vladinih odjela, ministarstava i francuska vojna uprava. Svrha vježbe je utvrđivanje reakcije cijele zemlje na paralizirajući nestanak struje. Pritom navode primjere nestanka struje u Španjolskoj i Portugalu iz travnja prošle godine te kibernetički napad usmjeren na električnu mrežu kakav je Poljska doživjela koji mjesec kasnije.

Stres-test Simulacija će testirati "sposobnost zemlje da reagira", navodi osoba upoznata s pripremama za vježbu, dodajući da je vježba namijenjena procjeni vremena potrebnog za obnovu opskrbe električne energije i sposobnosti osiguravanja kontinuiteta osnovnih usluga. Vježba je formalno potvrđena tijekom međuministarskog odbora za nacionalnu otpornost 8. srpnja. Detalji bi trebali biti poznati do kraja godine.

No, navodno se raspravljalo i o drugim prioritetima, poput zadržavanja pristupa robi koja se smatra "bitnom za osiguranje kontinuiteta države i zaštitu stanovništva", što uključuje "deke za hitne slučajeve, generatore, lijekove, telekomunikacijsku opremu, opremu za provedbu zakona, kao i rijetke i kritične sirovine".