posjet ministra

Otkriveno stanje teško ozlijeđenih u sudaru vlakova: 'Oni su u jedinici intenzivnog liječenja'

M.Da.

08.08.2026 u 17:15

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Prigorski.hr
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Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković te vršitelj dužnosti pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb, Adis Keranović, obišli su strojovođu i nekoliko teško ozlijeđenih putnika u jutrošnjem sudaru vlakova

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković obišao je nekoliko teško ozlijeđenih osoba u sudaru vlakova koji se jutros dogodio nedaleko od Križevaca. Kako se doznaje teško je ozlijeđeno šest osoba, a 14 ih je pretrpjelo lakše ozljede.

"Upravo sam obišao najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka. Troje ih je na Rebru, jedan u Vinogradskoj, a četvro u OB Bjelovar. Nitko nije životno ugrožen, što je Bogu hvala, najbitnije. Komunicirao sam sa strojovođom i dvoje putnika i pruža im se najbolja njega", rekao je Butković za medije.

Posljedice sudara vlakova kod Križevaca
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Posljedice sudara vlakova kod Križevaca Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Pritom nije htio komentirati istragu.

"Jedan vlak je od HŽ Carga, a drugi od Putničkog prijevoza na redovitoj liniji. O istrazi ne mogu govoriti. Jednu istragu vodi policija i DORH, a drugu, onu tehničku, Agencija za istrage nesreća. Najbitnije je da nema poginulih i da se stradali oporave i uzrok nesreće što prije otkrije", dodao je ministar.

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'Nisu životno ugroženi'

Vršitelj dužnosti pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb, Adis Keranović dao je nekoliko informacija o ozlijeđenima.

"Jedan od njih je došao helikopterom, a druga dva zemaljskim putem. Svh troje smo paralelno zbrinjavali. Imaju ozbiljne ozljede, stabilni su i očekuje se dobar oporavak. Oni su u jedinici intenzivnog liječenja gdje će provesti nekoliko dana. Teške su ozljede, ali nisu životno ugroženi", ustvrdio je.

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