Otkriveno stanje teško ozlijeđenih u sudaru vlakova: 'Oni su u jedinici intenzivnog liječenja'

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković te vršitelj dužnosti pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb, Adis Keranović, obišli su strojovođu i nekoliko teško ozlijeđenih putnika u jutrošnjem sudaru vlakova
Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković obišao je nekoliko teško ozlijeđenih osoba u sudaru vlakova koji se jutros dogodio nedaleko od Križevaca. Kako se doznaje teško je ozlijeđeno šest osoba, a 14 ih je pretrpjelo lakše ozljede.
"Upravo sam obišao najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka. Troje ih je na Rebru, jedan u Vinogradskoj, a četvro u OB Bjelovar. Nitko nije životno ugrožen, što je Bogu hvala, najbitnije. Komunicirao sam sa strojovođom i dvoje putnika i pruža im se najbolja njega", rekao je Butković za medije.
Pritom nije htio komentirati istragu.
"Jedan vlak je od HŽ Carga, a drugi od Putničkog prijevoza na redovitoj liniji. O istrazi ne mogu govoriti. Jednu istragu vodi policija i DORH, a drugu, onu tehničku, Agencija za istrage nesreća. Najbitnije je da nema poginulih i da se stradali oporave i uzrok nesreće što prije otkrije", dodao je ministar.
'Nisu životno ugroženi'
Vršitelj dužnosti pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb, Adis Keranović dao je nekoliko informacija o ozlijeđenima.
"Jedan od njih je došao helikopterom, a druga dva zemaljskim putem. Svh troje smo paralelno zbrinjavali. Imaju ozbiljne ozljede, stabilni su i očekuje se dobar oporavak. Oni su u jedinici intenzivnog liječenja gdje će provesti nekoliko dana. Teške su ozljede, ali nisu životno ugroženi", ustvrdio je.