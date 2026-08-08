Otkriveno stanje teško ozlijeđenih u sudaru vlakova: 'Oni su u jedinici intenzivnog liječenja'

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković obišao je nekoliko teško ozlijeđenih osoba u sudaru vlakova koji se jutros dogodio nedaleko od Križevaca. Kako se doznaje teško je ozlijeđeno šest osoba, a 14 ih je pretrpjelo lakše ozljede.

"Upravo sam obišao najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka. Troje ih je na Rebru, jedan u Vinogradskoj, a četvro u OB Bjelovar. Nitko nije životno ugrožen, što je Bogu hvala, najbitnije. Komunicirao sam sa strojovođom i dvoje putnika i pruža im se najbolja njega", rekao je Butković za medije.