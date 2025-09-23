Trumpova nova objava: Ukrajina može vratiti cijeli teritorij, Putin je u velikim problemima

'Nakon što sam upoznao i u potpunosti razumio vojnu i ekonomsku situaciju između Ukrajine i Rusije te nakon što sam vidio ekonomske probleme koje ona uzrokuje Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji boriti se i OSVOJITI cijelu Ukrajinu natrag u njezinom izvornom obliku. S vremenom, strpljenjem i financijskom podrškom Europe, a posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat započeo, vrlo su dobra opcija. Zašto ne? Rusija se besciljno bori već tri i pol godine, rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od tjedan dana da pobijedi', napisao je Trump na Truth Socialu.

'To ne ide na ruku Rusiji. Zapravo, to ih čini da izgledaju kao "papirnati tigar ". Kada ljudi koji žive u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima diljem Rusije saznaju što se zapravo događa s ovim ratom, činjenicu da im je gotovo nemoguće nabaviti benzin kroz duge redove koji se stvaraju , i sve ostale stvari koje se događaju u njihovom ratnom gospodarstvu, gdje se većina njihovog novca troši na borbu protiv Ukrajine , koja ima Veliki Duh i koja se samo poboljšava, Ukrajina će moći vratiti svoju Zemlju u njezinom izvornom obliku i, tko zna, možda čak i dalje od toga! Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima i ovo je vrijeme da Ukrajina djeluje. U svakom slučaju, želim objema zemljama sve najbolje. Nastavit ćemo opskrbljivati ​​NATO oružjem kako bi NATO s njima radio što želi. Sretno svima!', napisao je Trump.

Do najnovije objave došlo je nakon Trumpovog sastanka s Volodimirom Zelenskim, kojeg je nazvao 'velikim čovjekom' i rekao da vodi 'vraški dobru borbu'.

'Imamo veliko poštovanje za borbu koju vodi Ukrajina, to je zapravo prilično nevjerojatno', rekao je tada Trump.

Novinarima je također poručio da NATO treba obarati ruske avione ako uđu u zračni prostor članica saveza, dok je upitan bi li SAD to podupro, rekao da 'ovisi o okolnostima'.