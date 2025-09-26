Lukašenko tvrdi: Putin ima vrlo dobar prijedlog za kraj rata, podržava ga SAD

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je nakon sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom u petak rekao da će ruski čelnik objaviti 'vrlo dobar prijedlog' za okončanje rata u Ukrajini za koji je kazao da ga uvelike podržavaju Sjedinjene Američke Države

Lukašenko, koji je preko pet sati proveo na sastanku s Putinom u Moskvi, nije otkrio što prijedlog uključuje, ali je dodao da je predstavljen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se sastao s Putinom prošlog mjeseca na Aljasci. 'Predsjednik Putin i ja smo razgovarali o njemu, ali neću o tomegovoriti. Sam predsjednik će reći', kazao je Lukašenko, blizak Putinov saveznik. 'Riječ je o dobrom prijedlogu za Ukrajinu, prijedlozima koje je čuo Donald Trump na Aljasci, među ostalim mjestima, a potom je odnijet u Washington radi razmatranja i rasprave. Vrlo dobar prijedlog', kazao je Lukašenko ruskom televizijskom novinaru Pavelu Zarubinu.

'Ako Ukrajinci ne prihvate te prijedloge, bit će kao što je bilo na početku posebne vojne operacije', dodao je, koristeći izraz kojim Moskva opisuje svoju invaziju na Ukrajinu. 'Bit će još gore: izgubit će Ukrajinu'. Rusija je ranije inzistirala na uvjetima koje Ukrajina odbacuje kao ravne predaji, uključujući prepuštanje dodatnog teritorija, odustajanje od ukrajinskih ambicija za članstvom u NATO savezu i ograničenje veličine ukrajinskih oružanih snaga.

Vladimir Putin na vojnom poligonu tijekom vojnih vježbi 'Zapad 2025' Izvor: EPA / Autor: VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL







