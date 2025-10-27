Njemačkom dominira Frankenstein. Evo što znamo o ovoj varijanti koronavirusa

Ova varijanta nosi znanstveni naziv XFG, a naziva se i 'Stratus' varijanta. U Njemačkoj i drugim europskim zemljama XFG je postala sve raširenija od sredine 2025. godine.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) svrstavaju XFG u kategoriju 'varijanti pod nadzorom' (VUM), što znači da zdravstvene vlasti prate njen razvoj, ali je zasad ne smatraju razlogom za zabrinutost, navodi Euronews.

Zabilježeno je da su infekcije COVID-19 na povišenoj razini diljem Europe, iako broj slučajeva sada pada u većini zemalja, prema najnovijim podacima ECDC-a.