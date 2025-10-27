Njemačkom dominira Frankenstein. Evo što znamo o ovoj varijanti koronavirusa

Kao i svake jeseni, Europom kruže nove varijante virusa koji uzrokuje COVID-19. U Njemačkoj je sada dominantna varijanta XFG. U medijima se često naziva 'Frankensteinovom varijantom', a uz tipične simptome covida, navodno uzrokuje i 'osjećaj britve u grlu'
Ova varijanta nosi znanstveni naziv XFG, a naziva se i 'Stratus' varijanta. U Njemačkoj i drugim europskim zemljama XFG je postala sve raširenija od sredine 2025. godine.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) svrstavaju XFG u kategoriju 'varijanti pod nadzorom' (VUM), što znači da zdravstvene vlasti prate njen razvoj, ali je zasad ne smatraju razlogom za zabrinutost, navodi Euronews.
Zabilježeno je da su infekcije COVID-19 na povišenoj razini diljem Europe, iako broj slučajeva sada pada u većini zemalja, prema najnovijim podacima ECDC-a.
Koje su posebne značajke 'Frankenstein' varijante?
XFG je rezultat rekombinacije – mješavina dvije ranije podvrste virusa, LF.7 i LP.8.1.2. Slično kao Frankensteinovo čudovište, koje je sastavljeno od različitih dijelova tijela, XFG kombinira dijelove različitih virusnih linija. Normalno je da virusi mutiraju i mijenjaju se kroz vrijeme.
Izraz 'Frankenstein' prvi je put korišten za opis podvarijanti korona virusa nakon što se krajem 2021. godine u Južnoj Africi pojavila varijanta Omicron.
WHO i njemački Institut Robert Koch (RKI) trenutačno procjenjuju da je rizik povezan s XFG-om nizak.
Inače, ne postoji jasan dokaz da se 'osjećaj britve u grlu' češće javlja kod zaraze XFG varijantom. Simptomi poput jakog grlobolje i promuklosti nisu specifični za pojedine varijante COVID-19 – mogu se pojaviti i kod drugih respiratornih infekcija. Gotovo je nemoguće pouzdano razlikovati COVID-19 od, primjerice, gripe samo na temelju simptoma.